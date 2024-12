Estado de jovem baleada pela PRF tem pequena melhora, mas segue gravíssimo

O estado de saúde da jovem Juliana Leite Rangel, baleada nesta terça (24) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), segue gravíssimo, mas com uma pequena evolução.

Dreno foi retirado. Thiago Resende, diretor do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde Juliana está internada, afirmou hoje que o equipamento foi retirado do cérebro da jovem porque cessou a secreção que havia sido causada pelo impacto do tiro no crânio.

Jovem segue estável, em coma induzido. Juliana está internada no CTI da unidade, sem previsão de alta.

Tiro atingiu lateral esquerda do crânio. Resende disse que o projétil não atingiu diretamente o cérebro, mas foi necessária a realização de uma cirurgia para a retirada dos fragmentos do crânio. O diretor divulgou imagens de uma tomografia que mostra o local exato do impacto.

Família não irá transferir a jovem. Os pais de Juliana descartaram a possibilidade de pedir que ela seja atendida em uma unidade particular neste primeiro momento. O Adão Pereira Nunes é referência em trauma no Estado do Rio.