Estado anuncia assinatura de contrato para projeto básico da Linha 20 Rosa do Metrô

Luta da deputada estadual Carla Morando desde o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a implantação da Linha 20 Rosa do Metrô teve mais um importante avanço. Nesta quarta-feira, dia 5/2, o governador Tarcísio de Freitas anunciou a assinatura do contrato com o Consórcio MNEPI Linha 20, por R$ 137,8 milhões, que fará a elaboração do projeto básico da Linha que vai ligar o ABC à Zona Oeste da capital paulista.

“Esta é uma vitória da população do Grande ABC. Lutamos muito por esta obra e agradecemos ao governador Tarcísio o atendimento do nosso pleito autorizando o Metrô a iniciar a elaboração do projeto básico da Linha 20”, disse Carla Morando. “São mais de seis anos trabalhando para implantação desta nova linha que terá 33 km de extensão conectando os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo à zona oeste de São Paulo, passando pelas regiões da Lapa, Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim Bibi e Moema”, explicou a deputada que coordena no Parlamento Paulista a Frente Parlamentar em Prol da Linha 20 Rosa do Metrô.

A futura Linha 20-Rosa contará com 24 estações e dois pátios de manutenção, conectando-se com oito linhas do sistema metroferroviário paulista, além de futuras linhas em projetos. A expectativa é que mais de 1,3 milhão de passageiros sejam beneficiados diariamente com o novo trecho.

“É um dia especial para nós. Vamos dar mais um passo em direção à expansão do transporte metroferroviário com um objetivo traçado há anos, que é o de levar o metrô para a região metropolitana de São Paulo. Felizmente estamos conseguindo dar esses passos. Estamos falando de seis estações no ABC: três em São Bernardo e três em Santo André. O metrô de fato está chegando ao ABC, algo extraordinário que vem ao encontro de uma expectativa de muito tempo”, afirmou Tarcísio de Freitas.

O Consórcio MNEPI Linha 20 terá um prazo de 20 meses para concluir estudos detalhados que definirão com precisão os aspectos técnicos do projeto. Essas análises servirão de base para etapas essenciais, como a elaboração do cronograma, a contratação das obras e a definição do modelo econômico para a implantação da Linha 20-Rosa.

O projeto básico também trará subsídios que definirão os formatos e características dos túneis e vias, assim como os das estações e pátios ao longo da linha metroviária. A fase de estudos compreende ainda o desenvolvimento dos projetos de arquitetura, inserção urbana, acabamento, comunicação visual e obra civil, além dos sistemas de alimentação elétrica e de telecomunicação, além de escadas rolantes e elevadores.

Etapas da Obra

Dentre as etapas necessárias para a implantação da Linha 20, o Metrô concluiu em setembro de 2024 a obtenção da Licença Ambiental. Também já foi elaborado o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e realizadas audiências públicas em todos os municípios integrados pelo projeto.

R$ 10 milhões para a Linha

A deputada estadual Carla Morando teve acolhida na Lei Orçamentária Anual de 2025 emenda de sua autoria para a destinação de R$ 10 milhões para implantação da Linha 20 Rosa do Metrô na região do ABC. “Temos trabalhado muito para garantir a execução desta obra e a emenda à LOA é mais uma etapa para garantir a ampliação de políticas públicas de transporte metroviário à população do Grande ABC e demais localidades atendidas pela Linha 20 Rosa do Metrô”, destacou a parlamentar que é a principal interlocutora entre o Governo do Estado e a região.

Entre as iniciativas da deputada para garantir a realização da obra estão envio de proposta de emenda ao orçamento de 2024 no valor de R$ 100 milhões para investimento direto nas obras. Também fez emenda ao Orçamento de 2021 do Estado, destinando R$ 5,4 milhões para custear os estudos da Linha 20 e emenda ao Plano Plurianual – PPA 2019-2023 para assegurar a viabilidade do projeto de expansão de transporte entre a Capital e o Grande ABC.