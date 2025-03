Estações Dom Bosco e Guarulhos-CECAP terão ação de saúde sobre o Março Lilás

As Estações Dom Bosco e Guarulhos – Cecap da CPTM, em parceria com a PROZ Educação, irão receber nesta sexta-feira (07/03) ações de saúde em referência ao Março Lilás – mês de prevenção ao câncer de colo do útero.

Em Dom Bosco a ação acontece das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h; e em Guarulhos-Cecap das 09h às 12h e das 13h às 16h. Nestes horários, alunos da PROZ Educação farão aferição de pressão arterial (sem limites de atendimentos), Índice de Massa Corporal (IMC) e serão realizadas ações de conscientização sobre a prevenção do câncer de colo do útero.

O Março Lilás é uma campanha do Ministério da Saúde para alertar sobre o câncer de colo do útero. A campanha visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

Serviço

Ações de saúde – Março Lilás

Data: 07/03/2025

Local:

Estação Dom Bosco – Linha 11-Coral

Horário: Das 9h às 12h, 13h às 16h e das 19h às 22h

Estação Guarulhos-Cecap – Linha 12-Jade

Horário: Das 13h às 16h e das 19h às 22h