Estação Itaquaquecetuba da CPTM recebe ação de doação de livros nesta sexta-feira (07)

A Estação Itaquaquecetuba da CPTM recebe, nesta sexta-feira (07/03), ação cultural de incentivo à leitura. Durante o evento, uma parceria com a Secretaria Municipal da Cultura do município, 100 livros de diversos temas serão distribuídos aos passageiros.

O objetivo da ação, que acontece das 10h às 12h, é democratizar o acesso à literatura e incentivar o hábito de ler, que pode trazer benefícios como melhorar a memória, ampliar o vocabulário, estimular a criatividade e reduzir o estresse.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Bancada Literária

Data: sexta-feira (07/03)

Local: Estação Itaquaquecetuba

Horário: das 10h às 12h