Estações da CPTM recebem ações em prol da campanha ‘Março Lilás’

A CPTM tem recebido, ao longo do mês de março, uma série de ações voltadas à conscientização sobre a prevenção do câncer de colo do útero. As atividades fazem parte da campanha ‘Março Lilás’ e são realizadas em parceria com a Proz Educação. O projeto tem como objetivo alertar a respeito da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil.

No dia 17 de março, a ação acontecerá na Estação Jardim Helena-Vila Mara, nos horários das 9h às 12h, 13h às 16h e das 19h às 22h. Os alunos da Proz Educação estarão disponíveis para realizar aferição de pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e orientar os passageiros sobre a prevenção do câncer de colo do útero. Os atendimentos serão ilimitados e abertos a todos os interessados.

No dia 19 de março, a iniciativa será ampliada para as estações Jardim Helena-Vila Mara e Guaianases, oferecendo os mesmos serviços nos horários das 9h às 12h, 13h às 16h e das 19h às 22h. Já no dia 21 de março, além da Estação Jardim Helena-Vila Mara, que irá ocorrer das 9h às 12h, 13h às 16h e das 19h às 22h, a campanha também acontece na Estação Guarulhos-Cecap, porém nos horários das 9h às 12h e das 13h às 16h.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (INCA), entre 2023 e 2025, são estimados 17 mil novos casos de câncer de colo do útero por ano no Brasil, o que equivale a uma taxa de 15 casos a cada 100 mil mulheres. No estado de São Paulo, a estimativa para 2023 é de mais de 2.500 novos casos. Além disso, o Boletim de Câncer de Colo do Útero da Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP) estima uma taxa de incidência de 7,6 casos por 100 mil mulheres no estado em 2023.