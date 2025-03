Março Amarelo e Lilás: Conheça os cuidados preventivos da saúde feminina

Março é o mês dedicado à conscientização sobre a saúde feminina, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças como a endometriose e o câncer de colo do útero. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 176 milhões de mulheres no mundo sejam afetadas pela endometriose, sendo mais de 7 milhões no Brasil. Já o câncer do colo do útero, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), é o terceiro tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, com uma estimativa de 17.010 novos casos anuais para o triênio 2023-2025.

A endometriose, por exemplo, é frequentemente diagnosticada tardiamente, o que dificulta o tratamento adequado. Seus sintomas incluem dor intensa durante a menstruação e dificuldades para engravidar, sendo muitas vezes confundidos com outras condições. Já o câncer de colo do útero, causado principalmente pela infecção persistente pelo HPV, pode ser detectado precocemente por meio de exames simples, como o Papanicolau, o que aumenta consideravelmente as chances de cura.

Especialistas destacam que, apesar da alta incidência dessas doenças, muitas mulheres ainda não buscam ajuda médica a tempo, seja pela falta de informação ou pelo medo do diagnóstico. Jéssica Ramalho, Diretora de Operações (COO) da Acuidar, maior rede de cuidadores especializados da América Latina, alerta – “O diagnóstico precoce faz toda a diferença. A conscientização sobre os sintomas e a importância do tratamento devem ser pilares na saúde feminina”.

Sobre a endometriose

A principal dificuldade da endometriose é o diagnóstico, muitas vezes retardado devido à semelhança dos sintomas com outros distúrbios ginecológicos. Dor intensa durante o ciclo menstrual, dor durante as relações sexuais, cólicas abdominais fortes e dificuldades para engravidar são os sinais mais comuns. “É essencial que as mulheres prestem atenção aos sinais do seu corpo e busquem orientação médica ao perceberem sintomas fora do comum”, orienta Jéssica. A profissional reforça que muitas das pacientes assistidas pela rede com esse quadro, destacam o quão importante é o apoio e o tratamento adequado ao lidar com a condição.

Câncer de Colo do Útero

“A detecção precoce do câncer de colo do útero é uma das formas mais eficazes de evitar que a doença evolua para estágios avançados“, explica Jéssica. Ela enfatiza que a realização regular de exames ginecológicos, como o Papanicolau, é fundamental, pois pode identificar lesões no colo do útero ainda em estágios iniciais, quando as chances de cura são muito maiores. Além disso, a vacinação contra o HPV, vírus diretamente relacionado ao desenvolvimento do câncer cervical, é fundamental para a prevenção. A vacina, recomendada para meninas e meninos ainda na adolescência, protege contra os tipos mais agressivos do HPV, reduzindo significativamente o risco de infecção persistente e, consequentemente, do câncer de colo do útero.

“Mesmo com a vacinação, é essencial que as mulheres mantenham a rotina de exames, já que a proteção não é 100% contra todos os tipos de HPV”, alerta Jéssica. Quando diagnosticado precocemente, o câncer do colo do útero tem uma taxa de cura que pode superar os 90%, o que reforça a importância da conscientização e da adesão aos cuidados preventivos.