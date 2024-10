Estações da CPTM recebem ações do Outubro Rosa neste sábado (26)

Seis estações da CPTM receberão neste sábado (26/10) ações do Outubro Rosa – mês de conscientização sobre o câncer de mama. Os atendimentos ocorrerão das 09h às 12h e das 13h às 16h.

As estações Jardim Helena-Vila Mara, Dom Bosco, Guaianases, Mauá, Estudantes e Guarulhos-Cecap terão equipes da PROZ Educação que realizarão aferição de pressão arterial, Índice de Massa Corporal (IMC), além de orientação sobre a doença.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.

A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Serviço

Ações de Saúde – Outubro Rosa

Data: Sábado, 26/10/2024

Horário: Das 09h às 12h e das 13h às 16h

Locais:

Estação Mauá (Linha 10-Turquesa)

Estações Dom Bosco, Guaianases e Estudantes (Linha 11-Coral)

Estação Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira)

Estação Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade)