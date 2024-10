Estações da CPTM recebem ações do Outubro Rosa na próxima semana

Ações relacionadas ao Outubro Rosa – mês de conscientização sobre o câncer de mama – marcarão a próxima semana em diversas estações da CPTM. Além de informações sobre prevenção e tratamento da doença, serão disponibilizados serviços de saúde aos passageiros.

As primeiras ações já acontecem neste domingo (06/10) nas estações Mauá (Linha 10-Turquesa) e Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade). Entre 09h e 15h estudantes e professores do Grau Técnico farão aferição de pressão, teste de glicemia e orientações sobre a doença.

Na quinta-feira (10/10) a Estação Guaianases, na Linha 11-Coral, terá serviços de aferição de pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. A ação promovida pela Escola Técnica Sequencial acontece das 08h às 11h e as 14h às 17h.

Já na sexta-feira (11/10) as ações acontecem nas estações Mauá (Linha 10-Turquesa), Dom Bosco, Guaianases e Estudantes (Linha 11-Coral), Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira) e Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade). Das 09h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h alunos da PROZ Educação farão aferição de pressão arterial (sem limites de atendimentos) e teste de glicemia capilar em pessoas com histórico de diabetes na família ou pessoas diabéticas (limitados a 100 por estação). Também serão fornecidas orientações sobre o câncer de mama.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.

A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Serviço

Outubro Rosa – Ações de conscientização sobre a câncer de mama

Data: 06/10/2024

Locais: Estações Mauá (Linha 10-Turquesa) e Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade)

Horário: Entre 09h e 15h

Data: 10/10/2024

Local: Estação Guaianases (Linha 10-Turquesa)

Horários: Das 08h às 11h e das 14h às 17h

Data: 11/10/2024

Locais: Estações Mauá (Linha 10-Turquesa), Dom Bosco, Guaianases e Estudantes (Linha 11-Coral), Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira) e Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade)

Horários: Das 09h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h