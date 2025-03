Estação Varginha completa um mês de operação com 9,4 mil passageiros transportados

Em funcionamento desde 27 de janeiro deste ano, mais de 9,4 mil passageiros embarcaram na Estação Varginha, da Linha 9-Esmeralda, até o último dia 6. Operado pela concessionária ViaMobilidade, o serviço beneficia moradores do extremo sul da capital paulista e tem capacidade diária para transportar 32 mil clientes por sentido.

Durante 90 dias, a operação será assistida entre Varginha e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, com monitoramento dos sistemas, equipamentos e instalações. Neste período, não haverá cobrança de tarifa e um trem circulará, exclusivamente, no trecho de 1,8 km entre as estações, de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h, com intervalos de 15 minutos. O horário de funcionamento poderá ser ampliado gradualmente até atingir o período comercial, das 4h à meia-noite, beneficiando o deslocamento de moradores de bairros como Varginha, Vila Natal, Jardim Guanabara, Jardim Maria Amália e Jardim Icaraí.

“É uma estação nova, localizada na zona sul da cidade de São Paulo, que quando operar das 4h às 24h, proporcionará um deslocamento rápido e seguro, contribuindo diretamente para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos”, explica a ViaMobilidade. “Até o momento, a operação tem corrido sem intercorrências. A conclusão da implantação de alguns sistemas permitirá, em breve, a operação plena da linha”, completa.

Ao embarcar no trem na Estação Varginha, o passageiro deverá desembarcar na Estação Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e, para continuar a viagem, precisará atravessar um corredor e pagar a passagem para reingressar no sistema. Em direção à Estação Varginha, o cliente precisará descer na Estação Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e embarcar no trem em operação assistida, sem cobrança de tarifa. Durante o período de testes e monitoramento, a orientação é para utilizar o acesso leste da estação, pela Avenida Nathália Pereira da Silva.