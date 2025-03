Estação Palmeiras-Barra Funda terá ação de saúde em referência do Dia Mundial do Rim

A Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM irá receber nesta quinta-feira (13/03) uma ação de saúde em referência ao Dia Mundial do Rim das 09h às 16h.

Neste período, a ADJ Brasil Diabetes distribuirá aos passageiros 500 testes de Creatinina, 500 testes de Glicemia, Aferição de Pressão Arterial, além de orientações com profissionais sobre a doença. O atendimento será limitado ao número de testes distribuídos ou até às 16h, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Dia Mundial do Rim é celebrado toda segunda quinta-feira do mês de março e foi instituído com o objetivo de informar a população sobre as doenças renais, com foco na prevenção e na incorporação de práticas saudáveis. Segundo estimativa da Organização Internacional World Kidney Day, 10% da população mundial (850 milhões de pessoas) tem alguma doença renal crônica, que se não for tratada, pode ser fatal.