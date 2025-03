Nube e CPTM realizam ação para inserir jovens no mercado de trabalho

Em março, o Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) seguem com as ações de cadastramento para vagas de estágio e aprendizagem em estações de metrô. Os eventos acontecerão das 9h às 17h, nos seguintes locais:

14/03: Estação São Caetano

21/03: Estação Luz

28/03: Estação Santo André

Os estudantes interessados devem levar um documento de identificação com foto e procurar a equipe do Nube.

“Essa parceria com a CPTM é essencial para ampliar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Estamos comprometidos em ajudar os estudantes a construírem suas carreiras”, afirma Brunno Brasiliense, gestor de relacionamento com instituições de ensino do Nube.

Acompanhe mais detalhes em nube.com.br ou pelo perfil @nubevagas nas redes sociais.