Estação Guarulhos-Cecap da CPTM recebe a exposição fotográfica

A partir da próxima sexta-feira (14/06) até 13 de julho, quem passar pela Estação Guarulhos-Cecap da CPTM poderá apreciar a exposição fotográfica “Nós Somos Porque Eu Sou”, parceria com a ONG ImageMagica.

As imagens fazem parte do livro homônomo do fotógrafo André François e são inspiradas na conexão entre as pessoas em diferentes culturas ao redor do mundo. O trabalho artístico apresenta por meio das fotos que as histórias de vidas estão interligadas, influenciando positivamente outras narrativas. A mostra tem como objetivo dar destaque para as pessoas que se dedicam a promover o cuidado com o próximo.

Composta por 20 painéis, sendo 19 com mosaico de fotos e um outro com áudio descrição, a exposição traz imagens feitas em Goiás, Pará e Amazonas acompanhando o dia a dia dos personagens: uma criança em tratamento médico, comunidades indígenas que vivem em locais longínquos e com acesso urbano praticamente impossível e um jovem indígena que supera uma limitação física.