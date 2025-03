Estação Guaianases recebe ação de saúde com foco em ISTs nesta segunda-feira (24)

Nesta segunda-feira (24/03), das 10h às 15h, a estação Guaianases da CPTM, em parceria com o Centro Temporário de Acolhimento (CTA) Guaianases, oferece testagem rápida de HIV, Sífilis, Hepatite B e C aos passageiros. Caso haja resultado positivo, haverá encaminhamento seguro ao serviço de saúde.

Também serão distribuídos preservativos e gel lubrificante, além de orientação do uso do autoteste para HIV e oferta de pós exposição (PEP) e PrEP para pessoas com perfil para indicação.