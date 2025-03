CPTM terá mudanças na operação no fim de semana para obras de melhorias

Os passageiros que utilizam as linhas de trens da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas entre sábado (22/03) e domingo (23/03) para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Na Linha 11-Coral, as mudanças acontecem já a partir de sábado, às 21h. Até às 08h de domingo, os trens utilizarão para embarque e desembarque somente a plataforma 4 da estação Brás. Neste período, a equipe de manutenção realizará a substituição de trilhos, execução de alívio de tensão, soldas, limpeza de faixa, levantamento topográfico, roçada e remanejamento de dormentes.

Na mesma Linha 11, durante toda a operação comercial de domingo, os trens utilizarão exclusivamente a plataforma 2 das estações Antônio Gianetti Neto, Ferraz de Vasconcelos e Poá, para substituição de cabos, poda de árvores e revisão geral da rede aérea.

Além disso, o Serviço 710 será interrompido no domingo (23/03) na estação Mauá, das 09h às 19h. Os passageiros que utilizam as estações Guapituba, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão um trem à disposição a cada 40 minutos. Nesse período, as composições utilizarão somente a plataforma 2 das três últimas estações da Linha 10-Turquesa.

Ainda no Serviço 710, mas agora na Linha 7-Rubi, entre 04h e 17h de domingo, somente a plataforma 1 será utilizada nas estações Perus e Caieiras, para poda de árvores. Já entre 23h30 e meia-noite, nas estações Água Branca, Lapa e Piqueri terão à disposição apenas a plataforma 2 para embarque e desembarque.

Na Linha 12-Safira, a alteração de plataformas acontece nas estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, onde apenas a 1 será utilizada durante toda a operação comercial de domingo para adequações na rede aérea.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Mudanças na circulação na estação da Luz

E vale lembrar que desde 17/03 até 01/04 os trens que seguem em direção à estação Aeroporto-Guarulhos sairão da estação da Luz, e não mais da estação Palmeiras-Barra Funda. Os trens continuarão utilizando a plataforma 5 para embarque e desembarque de passageiros.

Além disso, a partir das 22h de sexta-feira (04/04) até o término da operação comercial de domingo (06/04), a Linha 11-Coral utilizará a plataforma 3 da estação da Luz tanto para embarque quanto para desembarque e o Expresso Aeroporto com partidas da estação da Luz.

Todas as mudanças na circulação divulgadas são necessárias para que a CPTM realize uma remodelagem completa dos trilhos entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, etapa fundamental do projeto de levar a Linha 11-Coral para a zona oeste da capital paulista.

Neste período a CPTM fará obras como substituição das grades de dormentes de madeira por concreto na via, permitindo a eliminação de interferência com obras nesse trecho para inspeção de dormentes e fixações e fim da substituição de dormentes; assim como a eliminação de falhas de bitola e dormentes deteriorados.