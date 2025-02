Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM recebe ação do Procon-SP

Os passageiros que estiverem pela Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM, entre 10h e 15h desta sexta-feira (14/02), terão a oportunidade de tirar dúvidas com especialistas do Procon-SP no posto de atendimento disponível no local.

Os agentes do Procon-SP darão orientações sobre compra de produtos e orientação aos passageiros sobre relações de consumo, em geral.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.