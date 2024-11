Estação Estudantes da CPTM recebe ação de saúde

Quem passar pela Estação Estudantes da CPTM na segunda-feira (11/11), entre 10h e 11h, irá receber informações sobre a importância do alongamento físico.

Durante o evento, parceria com o Projeto Acadêmico da Universidade Braz Cubas (UBC), estudantes do curso de Fisioterapia darão orientações sobre os benefícios do alongamento. A iniciativa tem como objetivo educar passageiros e comunidade sobre a importância de adotar essa prática no cotidiano, destacando como o alongamento pode ajudar na prevenção de lesões, na melhora da flexibilidade e no bem-estar geral.

Serviço

Ação Importância do Alongamento

Local: Estação Estudantes, Linha 11-Coral

Data: Segunda-feira (11/11)

Horário: das 10h às 11h