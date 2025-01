Estação Engenheiro Goulart da CPTM recebe ação de saúde

A Estação Engenheiro Goulart da CPTM recebe, nesta quarta-feira (15/01), ação de saúde para prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e promove a conscientização sobre a hanseníase, em referência a campanha Janeiro Roxo.

Em parceria com a SAE Fidelis Ribeiro, da Prefeitura de São Paulo, os agentes de saúde disponibilizarão, entre 14h e 17h, testagem rápida de HIV/Sífilis, com resultado em 15 minutos, e orientarão sobre o uso do autoteste para HIV. Caso haja resultado positivo, a pessoa será encaminhada ao serviço de saúde. Também serão distribuídos preservativos e gel lubrificante, além de orientação à saúde sexual.

Além disso, os profissionais darão orientações sobre prevenção da hanseníase, doença infecciosa que afeta os nervos e a pele. O diagnóstico precoce é fundamental para a redução da transmissão e do risco de desenvolvimento de incapacidades físicas.

Janeiro Roxo

O Janeiro Roxo foi instituído em 2016, pelo Ministério da Saúde, para conscientizar a população sobre o combate à hanseníase, doença infecciosa que afeta os nervos e a pele, mas que tem controle e tratamento.

Sobre a hanseníase

A hanseníase é uma doença crônica transmissível causada pela bactéria Mycobacterium leprae, de evolução insidiosa na maior parte dos casos, acomete a pele e os nervos periféricos. Se não tratada, pode resultar em incapacidades físicas. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, e a principal via de eliminação do bacilo são as vias aéreas superiores: nariz e boca. Os doentes multibacilares sem tratamento são as principais fontes de infecção da doença.

Os principais sinais e sintomas da hanseníase são: áreas da pele com manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas que não coçam e não doem com diminuição de sensibilidade ao toque, à dor, ao calor e ao frio. Apresenta rarefação de pelos, anidrose (pele sem suor) e áreas de dormência.

Com a menor sensibilidade da pele, o indivíduo corre o risco de se machucar ou queimar sem perceber a gravidade. Também pode apresentar áreas com formigamento, sensação de agulhadas e dor no trajeto dos nervos. O surgimento de incapacidades físicas é um dos aspectos mais importantes da doença.