Estação Eng. Manoel Feio da CPTM recebe Feira de Livros e Profissões

A Estação Eng. Manoel Feio da CPTM recebe nesta terça-feira (19/11), das 10h às 19h, a Feira de Livros e Profissões com orientação profissional a quem passar pelo local e estiver interessado em esclarecer dúvidas sobre carreira profissional. Em parceria com a Universidade Unicesumar, a ação conta com dicas de como mapear as áreas e escolher aquelas profissões que mais se encaixam no perfil da pessoa.

Durante o evento, serão doados 400 livros acadêmicos, nas áreas de administração, economia, educação física, pedagogia, enfermagem, nutrição, biomedicina, farmácia, logística, RH e TI.

Serviço

Feira de Livros e Profissões

Data: terça-feira (19/11)

Horário: das 10h às 19h

Local: Estação Eng. Manoel Feio (Linha 12-Safira da CPTM)