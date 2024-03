Estação Elevatória de Interlagos passa por manutenção após furto de cabos

O sistema de abastecimento de água da Sabesp, que atende a região de Parelheiros, Grajaú e Marilda, na zona sul de São Paulo, foi afetado após as instalações da Estação Elevatória de Interlagos serem alvo de furto de cabos neste sábado (2). A normalização do abastecimento de água deve ocorrer gradativamente neste domingo (3), ao longo dia.

A Companhia registrou boletim de ocorrência e está adotando todas as medidas para substituir os equipamentos danificados e cabos furtados.

Os bairros que podem sofrer com intermitência no abastecimento são:

Grajau, Cantinho do Céu, Vila Natal Recanto Campo Belo, Parelheiros, São Norberto, Herplin, Iporã, Varginha, Marilda, Shangrilá, 3 Corações, Chácara São Silvestre Rochel, Vargem Grande, Colonia.

É importante que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para higiene e alimentação. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

A Sabesp permanece à disposição e informa que ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.