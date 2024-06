Estação Dom Bosco da CPTM recebe exposição Vila de Paranapiacaba

A Estação Dom Bosco da CPTM recebe, a partir de quinta-feira (13/06), a exposição fotográfica Vila de Paranapiacaba, em parceria com a Prefeitura de Santo André.

O acervo de 20 imagens mostra alguns detalhes do cenário histórico da antiga vila, famosa pela arquitetura inglesa e por ter sido durante anos a residência para os funcionários da companhia inglesa de trens São Paulo Railway, companhia que operava as estradas de ferro que realizavam o transporte de cargas e pessoas do interior paulista para o porto de Santos.

Nas fotos, captadas por vários artistas, o público poderá ver alguns pontos turísticos do local que mantém os traços de vila ferroviária, com os trilhos cruzando as ruas, as casas ainda construídas em madeira, a neblina que encobre o lugarejo nos fins de tarde.

A mostra itinerante já passou pela Estação da Luz, ponto de partida do trem do serviço Expresso Turístico, que tem como um dos destinos a Vila de Paranapiacaba, e também pela Estação José Bonifácio.