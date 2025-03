Estação da Luz recebe apresentação especial do Bloco Pagu neste sábado (08)

A Estação da Luz da CPTM, em parceria com o Museu da Língua Portuguesa, recebe neste sábado (08/02) uma apresentação especial do Bloco Pagu, um dos mais tradicionais do Carnaval de São Paulo.

Com um repertório repleto de clássicos da música brasileira, o grupo homenageará grandes intérpretes como Dona Ivone Lara, Gal Costa e Maria Bethânia, levando ao público canções que marcaram época e continuam vivas no imaginário cultural do país.

O evento, que acontece das 11h às 12h, é indicado para crianças de todas as idades e busca celebrar a música e a cultura do país, reforçando a importância de manter viva a tradição carnavalesca em São Paulo.