Estação da Luz da CPTM recebe ação de saúde nesta quinta (6)

Nesta quinta-feira (06/02), a CPTM, em parceria com a Coordenação do Programa Estadual IST/Aids da Secretaria de Saúde, realiza ação de prevenção e conscientização a respeito das Infecções Sexualmente Transmissíveis na Estação da Luz. Das 9h30 às 13h30, os passageiros que circularem pelo local terão acesso a serviços gratuitos voltados à saúde pública.

Durante a iniciativa, serão disponibilizados testes rápidos de HIV e Sífilis, por meio de punção digital, permitindo um diagnóstico precoce para aqueles que ainda não conhecem seu status sorológico. Além disso, haverá a distribuição de autotestes de HIV, com a opção de realização do exame em uma cabine privativa, onde o passageiro poderá escolher se deseja realizá-lo com ou sem supervisão.

Outro destaque da ação é a oferta da PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV) para pessoas que possam ter se exposto ao vírus por meio de relações sexuais. A PrEP é um método eficaz na prevenção ao HIV e uma ferramenta essencial no combate à transmissão do vírus.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso do autoteste de HIV como estratégia eficaz para ampliar o diagnóstico, permitindo que indivíduos realizem o exame de forma privada e confidencial. Caso o resultado seja positivo, é essencial procurar um serviço de saúde para confirmação e início do tratamento. A OMS também enfatiza a importância da PrEP como medida preventiva eficaz para aqueles que possuem maior risco de exposição ao HIV. Estudos demonstram que, quando tomada corretamente, a PrEP reduz significativamente a transmissão do vírus.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção da cultura e bem-estar de seus passageiros.

Serviço:

Ação de prevenção e conscientização sobre IST’s

Local: Estação Luz, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e o serviço Expresso Aeroporto

Dia: Quinta-feira (06/02)

Horário: 9h30 às 13h30