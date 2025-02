CPTM recebe ações de saúde em referência às campanhas de Fevereiro Roxo e Laranja

Nesta semana, as estações Guaianases e Guarulhos-Cecap da CPTM vão receber ações de saúde e bem-estar em referência ao mês de conscientização das campanhas Fevereiro Roxo, que trata de doenças crônicas como Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus, e Fevereiro Laranja, referente a prevenção da Leucemia.

A ação acontece das 09h às 12h e das 19h às 22h na Estação Guaianases nesta quarta (05/02), e das 09h às 12h e das 13h às 16h na Estação Guarulhos-Cecap nesta sexta-feira (07/02).

Em parceria com a PROZ Educação, alunos da entidade vão realizar aferição de pressão arterial (sem limite de atendimentos) e IMC, além de fornecer informações e orientação sobre a prevenção de doenças crônicas.

Fevereiro Roxo

A cor roxa foi escolhida para a conscientização do Lúpus, da Fibromialgia e do Alzheimer.

O Lúpus é caracterizado como um distúrbio crônico que faz com que o organismo produza mais anticorpos que o necessário para manter o organismo em pleno funcionamento. Segundo o Ministério da Saúde, o Lúpus Sistêmico (Les) é a forma mais séria da doença e a mais comum, afetando aproximadamente 70% dos pacientes com Lúpus. Ele afeta principalmente mulheres, sendo 9 em 10 pacientes com o risco mais elevado durante a idade fértil.

Já a Fibromialgia ataca especificamente as articulações, causando dores por todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões. A síndrome também provoca cansaço excessivo, alterações no sono, ansiedade e depressão. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) calcula que a fibromialgia afeta cerca de 3% da população. De cada 10 pacientes com fibromialgia, sete a nove são mulheres.

O Alzheimer é uma doença neuro-degenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social. O Alzheimer é a causa mais comum de demência – um grupo de distúrbios cerebrais que causam a perda de habilidades intelectuais e sociais. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Seis por cento delas têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz).

Fevereiro Laranja

A campanha Fevereiro Laranja lembra sobre a importância da prevenção à Leucemia, um tipo grave de câncer que afeta os glóbulos brancos, geralmente, de origem desconhecida. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que em 2019 a leucemia teve mais de 10 mil novos casos. Os sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitação, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos, bem como gânglios linfáticos inchados, perda de peso, febre e dores nas articulações e ossos.

Serviço

Campanhas Fevereiro Laranja e Roxo

Local Estação Guaianases, da Linha 11-Coral da CPTM

Data: 05/02

Horários: das 09h às 12h e das 19h às 22h

Local Estação Guarulhos-Cecap, da Linha 13-Jade da CPTM

Data: 07/02

Horários: das 09h às 12h e das 13h às 16h