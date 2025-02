Estação Brás da CPTM terá ação de saúde nesta quinta (27)

A Estação Brás da CPTM receberá na quinta-feira (27/02) uma ação de saúde em referência ao Dia de Conscientização da Anosmia, doença caracterizada pela ausência de olfato.

Entre 9h e 16h será promovida uma experiência sensorial imersiva que visa sensibilizar a população sobre os desafios das pessoas que vivem sem sentir cheiros. A iniciativa é da Sanofi em parceria com a coalizão Cheios de Fôlego, composta pelas principais associações de pacientes que atuam em favor da saúde de pessoas que vivem com doenças respiratórias. A ação é implementada pela Yabá, consultoria especializada em engajamento social.

Para aumentar a conscientização sobre a condição de forma lúdica e saborosa, o local receberá uma confeitaria na qual atores caracterizados convidarão o público para participar de um teste para identificar o aroma e o sabor de diferentes doces. A chef confeiteira Carole Crema participará da dinâmica destacando inclusive a relação entre o olfato e a experiência gastronômica, uma vez que a incapacidade de sentir cheiros também impacta diretamente no paladar.

A Anosmia ou ausência do olfato pode ser decorrente de diferentes doenças, como infecções bacterianas ou Rinossinusite Crônica com Pólipo Nasal, impactando significativamente a qualidade de vida das pessoas que vivem com o diagnóstico.

Serviço

Dia de Conscientização da Anosmia

Data: Quinta-feira (27/02)

Horário: Das 9h às 16h

Local: Estação Brás – Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM