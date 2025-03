Estação Brás da CPTM recebe o programa Clínicas Financeiras

Nesta semana, a estação Brás da CPTM recebe uma ação para conscientizar os passageiros a respeito da importância da educação financeira. A atividade, uma parceria com o Instituto Sicoob, acontece na terça-feira (18/03) e quarta-feira (19/03), das 10 às 16h.

Os passageiros poderão tirar dúvidas sobre orçamento pessoal e familiar, endividamento, investimentos e outros assuntos ligados à educação financeira com orientadores financeiros qualificados e experientes, que prestarão atendimentos individualizados. O evento também vai contar com distribuição de algodão doce e pipoca ao público presente no local.

Serviço

Clínica de Educação Financeira

Data: terça-feira (18) e quarta-feira (19)

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Brás (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira)