Esquecimento e confusão mental na menopausa? Entenda as razões

A menopausa consiste em um período natural na vida das mulheres, marcado por uma série de alterações hormonais importantes e que geram impactos significativos no dia a dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) até 2030 teremos 1 bilhão de pessoas com sintomas da menopausa. Atualmente, no Brasil, são cerca de 18 milhões de mulheres nessa condição.

É nesta fase que os ovários passam por uma queda abrupta na produção dos hormônios – este fenômeno recebe o nome de falência ovariana. É comum, neste período, o surgimento de sintomas como alterações de humor, ondas de calor (fogachos), insônia, depressão, entre outros. Além disso, problemas cognitivos também podem afetar a qualidade de vida da mulher, a exemplo do “nevoeiro cerebral”.

“É muito comum durante a menopausa as mulheres apresentarem inúmeros sintomas físicos e, também, questões associadas à mente. É preciso reconhecer os sintomas e indicar o tratamento adequado para garantir a melhor condição para cada paciente, revela o Dr. Vinícius Carruego, ginecologista, diretor-médico da Clínica Elsimar Coutinho SP.

Entenda a relação

Sensação de confusão mental, dificuldade de concentração e lapsos de memórias estão relacionados ao “nevoeiro cerebral”, expressão bastante conhecida pela comunidade médica quando o assunto é menopausa. Nesta fase da vida, as mulheres costumam se queixar desses sintomas, que podem levar, em alguns casos, a situação de diminuição da autoestima e impactar de maneira significativa na produtividade nas relações pessoais e de trabalho.

As causas do nevoeiro cerebral na menopausa estão associadas, principalmente, à queda dos níveis de estrogênio, um hormônio que desempenha um papel crucial na função cognitiva. O estrogênio influencia a comunicação entre as células nervosas e tem um efeito protetor no cérebro. Quando seus níveis caem, o cérebro sofre alguns impactos, o que ocasiona dificuldades de concentração e memória.

Como lidar com os sintomas?

Apesar de representar um problema temporário para muitas mulheres, é importante adotar algumas mudanças de comportamento a fim de amenizar possíveis desconfortos relacionados ao nevoeiro cerebral.

Buscar um tratamento individualizado pode fazer a diferença aos primeiros sinais de sintomas da menopausa. Ademais, um estilo de vida saudável com a prática de atividade física, exercícios de meditação, alimentação equilibrada e manter bons relacionamentos na vida pessoal podem fazer a diferença e colaborar para o equilíbrio físico e mental.

É fundamental neste momento, o acompanhamento com um médico da sua confiança, pois nestes casos, a terapia de reposição hormonal (TRH) pode ser a melhor opção para aliviar o nevoeiro cerebral, embora seus benefícios e riscos devam ser discutidos individualmente.