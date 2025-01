Esposa de jogador brasileiro denuncia xenofobia violenta em Porto

Adriana, esposa do jogador Lincoln Henrique, que atuou pelo Red Bull Bragantino na temporada de 2024, relatou um incidente de xenofobia ocorrido em Porto, Portugal, no segundo dia de 2025. Durante uma viagem com a família, na qual estão residindo em uma propriedade da família, a influenciadora usou suas redes sociais para descrever a experiência traumática vivida no estacionamento de um ginásio local.

De acordo com o relato de Adriana, enquanto tentava estacionar seu veículo, foi surpreendida por gritos e ofensas proferidos por uma mulher. “Estava tentando estacionar e, de repente, uma mulher começou a me agredir verbalmente”, explicou.

Apesar de ter tentado apaziguar a situação pedindo desculpas, a hostilidade da mulher não cessou. “Eu ouvi claramente: ‘Volta para o teu país, volta para o Brasil, porque vocês vêm aqui para fazer asneira!’ Fiquei sem palavras e confusa com tanta agressividade direcionada a mim apenas por ser brasileira”, continuou ela. Adriana também tentou registrar os insultos em vídeo, mas a situação se agravou rapidamente.

Segundo seu relato, a mulher tornou-se ainda mais agressiva e ameaçou destruir seu celular, além de afirmar que a arrastaria pelos cabelos até o Brasil. “Ela partiu para cima de mim e me agrediu fisicamente. Me chamou de ‘vaca’ e repetiu que eu deveria voltar ao meu país”, relatou Adriana, que mostrou marcas visíveis em seu rosto e pescoço.

Em entrevista ao F5 nesta quarta-feira (3), Adriana expressou seu estado emocional após o ocorrido. “Nunca havia vivenciado algo assim antes. É inaceitável. Conseguimos identificar a mulher e já tomei providências legais. Fui à delegacia em Porto e recebi um bom atendimento do policial. Também fiz um exame de corpo de delito”, afirmou. Ela mencionou que sempre viu relatos semelhantes na internet, mas nunca imaginou que passaria por tal situação pessoalmente.

Por fim, ela fez um apelo sobre a necessidade de combater a xenofobia e a violência: “Fico me perguntando como existem pessoas assim. Não podemos permitir que atitudes como essa se tornem normais”. Apesar do episódio negativo, Adriana reafirmou sua intenção de permanecer em Portugal. “Vou continuar aqui. Pretendo morar aqui enquanto o Lincoln deve retornar à Turquia para jogar”.