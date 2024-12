Liam Lawson assume posição na equipe principal da Red Bull para 2025

A equipe Red Bull Racing anunciou, nesta quinta-feira, a promoção do piloto neozelandês Liam Lawson à sua equipe principal na Fórmula 1, substituindo o mexicano Sergio Pérez para a temporada de 2025. A decisão de afastar Pérez, que ainda tinha vínculo contratual com a equipe, foi comunicada um dia antes do anúncio oficial.

A expectativa em torno dessa troca já era palpável, especialmente após declarações do chefe da Red Bull, Christian Horner, que expressou insatisfação com o desempenho de Pérez ao longo deste ano. Horner havia mencionado tanto Lawson quanto o japonês Yuki Tsunoda como possíveis substitutos para a próxima temporada.

Lawson e Tsunoda tiveram a oportunidade de competir pela AlphaTauri, a equipe satélite da Red Bull, durante a temporada de 2024. No entanto, foi Lawson quem conquistou a confiança dos dirigentes da Red Bull, que não divulgaram detalhes sobre a duração do contrato do novo piloto.

Em suas declarações sobre a chegada de Lawson à equipe principal, Horner destacou: “Estou muito feliz em anunciar que Liam se juntará à nossa equipe em 2025. As performances dele durante suas passagens pela AlphaTauri demonstraram que ele possui não apenas habilidade para obter resultados expressivos, mas também a garra necessária para competir com os melhores pilotos da Fórmula 1.”

Lawson rapidamente se destacou na categoria por sua personalidade forte e por ter se envolvido em disputas acirradas com outros pilotos, incluindo o bicampeão mundial Fernando Alonso e o próprio Pérez. Um episódio notável foi quando ele mostrou o dedo do meio para Pérez durante uma corrida, afirmando que “não estava na F-1 para fazer amigos”.

Horner reconheceu os desafios que Lawson enfrentará ao correr ao lado de Max Verstappen, um tetracampeão mundial amplamente considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. “É inegável que competir ao lado de Max será um grande desafio para Liam. No entanto, estou confiante de que ele está preparado para essa responsabilidade e trará resultados significativos para nossa equipe no próximo ano,” acrescentou Horner.

Lawson fez sua estreia na Fórmula 1 no ano passado com a AlphaTauri, substituindo Daniel Ricciardo, que estava se recuperando de uma lesão. Em sua segunda corrida, o neozelandês já conseguiu pontuar e completou um total de cinco corridas naquele ano. Em 2024, após a saída de Ricciardo devido ao desempenho insatisfatório, Lawson assumiu uma posição titular e participou de seis provas, onde acumulou quatro pontos – metade dos pontos obtidos por Tsunoda no mesmo período.

Ao celebrar sua promoção à Red Bull Racing, Lawson expressou: “Ser anunciado como piloto da Red Bull é um sonho realizado para mim. Desde os meus oito anos eu desejei e trabalhei por essa oportunidade. A jornada até aqui tem sido incrível e sou muito grato à equipe da RB pelo apoio. As últimas seis corridas foram cruciais para minha preparação para este próximo passo.”