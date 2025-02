Espetáculos para diferentes gerações promovem o convívio em família no Sesc São Caetano 

O Sesc São Caetano apresenta uma programação especial em fevereiro, com espetáculos de circo e teatro que prometem encantar crianças, jovens e adultos. Com histórias repletas de humor, imaginação e performances cativantes, as apresentações são um convite para todas as gerações se reunirem e celebrarem a arte.

Os espetáculos acontecem na área de convivência da unidade às 16h30, com vendas de ingressos, lembrando que crianças até 12 anos tem ingresso gratuito.

Confira os destaques:

CIRCO

8/2

Inutensílio

Com Cia Terrível



O que é inútil pode ser extraordinário! No espetáculo Inutensílio, as palhaças Arguta e Vanilla convidam o público para um universo onde brincar e imaginar são fins em si mesmos. Com humor e poesia, o espetáculo transforma objetos em ferramentas de diversão: uma clave de malabares vira guitarra, uma boneca ganha vida e cria sua própria língua. Prepare-se para danças acrobáticas, malabarismos com espadas, bolas e até uma minibicicleta.

15/2

Circo de Los Pies

Com La Luna Cia de Teatro

Os pés podem voar! Neste espetáculo cômico-circense, a palhaça Asmeline apresenta ao público os inseparáveis Pezão e Pezinho, dois pés que compartilham um mesmo corpo e protagonizam um pequeno circo repleto de poesia, sonhos e humor. Um espetáculo sensível e encantador que mostra que até mesmo os “desvios” podem se transformar em arte. Acessibilidade: Tradução em Libras e Audiodescrição

TEATRO

22/2

A Fabulosa Tenda dos Charlatães

Com Desembargadores do Furgão

Prepare-se para entrar na mágica e atrapalhada tenda dos charlatães! Neste espetáculo teatral, personagens irreverentes dão vida a números de mágica, ilusionismo, contorcionismo e até atiradora de agulhas. Uma comédia cheia de cara de pau e bom humor que vai conquistar toda a família.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 8, 15, 22 de fevereiro

Horário: 16h30

Recomendação etária: Livre

Ingresso: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00 / crianças até 12 anos, ingresso gratuito

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano