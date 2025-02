Sextas no Sesc São Caetano, Um Encontro Entre Memória, Música e Ancestralidade 

O Sesc São Caetano inicia o mês de fevereiro com uma programação especial às sextas-feiras, às 20h, reunindo apresentações de cinema, teatro e música que exploram o poder das memórias, a riqueza das tradições culturais e o impacto das histórias que moldam nossa identidade coletiva.

A iniciativa busca conectar o público a experiências artísticas que provocam reflexão, emoção e celebração. Música e teatro se encontram para abordar temas como o respeito às raízes culturais, a valorização das narrativas brasileiras e a preservação da memória.

Confira os destaques da programação:

Cinema e Vídeo

07/02 às 19h

Lançamento da Web-série “Visões de Tijucussu”

com Coletivo Mapa Xilográfico



Divulgação

Resultado do laboratório audiovisual e performático articulado pelo Coletivo Mapa Xilográfico entre os meses de maio e novembro de 2024, a web-série, composta por cinco episódios, aborda memórias e histórias da cidade de São Caetano do Sul que estão em risco de apagamento, atreladas a exercícios de cartografia performática que sobrepõem camadas de espaços e tempos em busca de escavações que revelem outros aspectos das histórias do lugar.

Classificação livre, grátis, entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Experimento cênico

Dia 14/2 às 20h

Missa do Galo

Com Arô Ribeiro



Divulgação

A obra revisita o clássico conto de Machado de Assis, trazendo à cena a memória de Nogueira, um homem que revive um episódio marcante de sua juventude. O experimento cênico explora os limites entre desejo, dúvida e a distorção do passado pela passagem do tempo. Uma oportunidade para refletir sobre as nuances das relações humanas e as fragilidades da memória.

Não recomendado para menores de 12 anos. Grátis – Retirada de convites com 1h de antecedência.

Teatro

Dia 21/2 às 20h

Tão Somente Meninos

Com Teatro da Conspiração

Uma narrativa intensa que evoca as memórias de cinquenta “meninos velhos”, órfãos submetidos a condições sub-humanas no Brasil das décadas de 1930 e 1940. Em torno de um poço, suas histórias revelam medos, sonhos e um profundo olhar sobre a injustiça social. Um espetáculo que emociona e faz refletir sobre a história brasileira.

Não recomendado para menores de 14 anos. Venda de ingressos na rede Sesc SP

Música

Dia 28/2 às 20h

Juntos Dá Samba



Divulgação



O grupo formado por Lagbará Aiyabà e Anselmo de Oliveira convida o público a uma imersão na ancestralidade do samba. O repertório combina músicas autorais e de domínio público com mensagens de respeito às tradições afro-brasileiras e à conexão entre corpo, mente e espírito. Com raízes profundas no samba de roda, a apresentação celebra a cultura popular e as raízes familiares do gênero.

Não recomendado para menores de 12 anos. Venda de ingressos pela rede Sesc SP

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias 7, 14, 21, 28 de fevereiro

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos (Tão Somente Meninos, 80 minutos)

Recomendação etária: verificar pelo portal sescsp

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 10h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30