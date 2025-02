Espetáculos infantis da Cia Truks chegam a São Bernardo para sessões gratuitas

Em março, uma das mais respeitadas companhias de teatro para crianças, a Cia Truks, estará em São Bernardo do Campo para apresentar duas peças com entrada gratuita. Suas montagens têm percorrido teatros, escolas e festivais no Brasil e no exterior, conquistando gerações com histórias sensíveis e inovadoras.

Isso é Coisa de Criança fará duas apresentações no dia 7 de março, às 10 e às 14h, na Escola Municipal de Educação Básica José Ibiapino Franklin. A peça dá vida a histórias inventadas pelas crianças, repletas de humor, encantamento e emoção.

Já a questão da poluição ambiental é o mote do espetáculo Expedição Pacífico, que será apresentado na Escola Municipal de Educação Básica Professora Carmen Tabet de Oliveira Marques, no dia 21 de março, também em duas sessões, às 10 e às 14h.

Os dois projetos contam com o patrocínio da Tegma Gestão Logística. Confira abaixo mais informações.



ISSO É COISA DE CRIANÇA

Com sua imaginação sem limites, crianças transformam qualquer ideia em poesia e fantasia. Inspirada nesse universo, a Cia Truks apresenta Isso é Coisa de Criança, espetáculo construído a partir de cenas repletas da mais pura poesia criadas pelos pequenos em oficinas teatrais.

Isso é Coisa de Criança nasceu da vontade da companhia de criar uma peça que fosse feita apenas e tão somente a partir de cenas criadas por crianças. O projeto, de mesmo nome, foi contemplado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro para Cidade de São Paulo. Após dezenas de oficinas para crianças de vários Centros de Acolhimento, o espetáculo foi concebido com o objetivo de materializar as ideias e imagens criadas por elas em seus exercícios cênicos. Estarão em palco o bule que produz o suco que a imaginação mandar, um ballet de peixes sapatos, o menino que pulava até as nuvens, entre tantas outras bonitas propostas das crianças, que resultam em cenas incríveis, pela sua riqueza criativa, cheias de humor e poesia

“Uma vez precisei de um jacaré para contar uma história. A gente pode precisar de um urso, um leão ou um elefante… Naquele dia eu precisei de um jacaré! E como eu não tinha um jacaré, uma criança de seis anos pegou um jacaré para mim. Ele poderia ter pegado um urso, um leão ou um elefante. Mas como eu precisava de um jacaré, ele me deu, ora essa, um jacaré! Levantou-se do seu lugar, caminhou até a mesa da professora e pegou o grampeador de papéis que estava ali. Entregou-me o grampeador e disse: ‘Toma o seu jacaré! E agora você já pode contar a história dele!’, conta Henrique Sitchin, diretor da montagem.

“Escolhemos uma pequena parte das histórias – eram muitas – e as trouxemos para o palco. Percebemos depois que tudo isso é uma grande homenagem às crianças. A todas elas. Aquelas que o são aqui e agora, e aquelas ainda vivas nos adultos. Sim, todos nós as temos, as crianças ‘aqui dentro’. Esse espetáculo é para todas essas crianças… As que se pode ver, e as que se pode sentir por dentro”, conclui Sitchin.

Ficha Técnica

Direção e Coordenação geral do projeto: Henrique Sitchin. Roteiro e Cenografia: Aguinaldo Rodrigues, Driely Palácio, Gabriel Sitchin e Rogério Uchoas. Trilha Sonora: Henrique Sitchin e Aguinaldo Rodrigues. Elenco: Aguinaldo Rodrigues, Gabriel Sitchin , Thais Rossi e Rogério Uchoas. Confecção de bonecos, cenografia e efeitos especiais: Mateus Bonassa, José Valdir Albuquerque, Aguinaldo Rodrigues, Driely Palácio, Gabriel Sitchin e Rogério Uchoas. Produção: Sendero Cultural | Adryela Rodrigues.

Duração: 50 minutos.

Classificação: Livre para todos os públicos

Serviço

Espetáculo: Isso é Coisa de Criança.

Dia 7 de março – Sexta-Feira, em duas sessões, 10h e 14h

Na Escola Municipal de Ensino Básico José Ibiapino Franklin.

Rua Edmundo dos Santos, 14 – Santa Cruz. São Bernardo do Campo



Patrocinador: Tegma Gestão Logística. LEI DE INCENTIVO: Pronac 191374, através da lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, do Governo Federal.

EXPEDIÇÃO PACÍFICO

Com poesia, humor e delicadeza, Expedição Pacífico convida o público a refletir sobre o impacto do descarte de plástico nos oceanos. Inspirada nas gigantescas “ilhas de lixo” formadas por correntes marítimas, a montagem transforma um dos maiores desafios ambientais da atualidade em uma experiência sensível e envolvente.

Nesse espetáculo a Cia Truks trata de fazer da grande Ilha de lixo que cresce a cada dia em algum ponto do Oceano Pacífico – cuja extensão já é maior do que vários Estados do Brasil juntos – uma sutil alegoria de situações do nosso cotidiano.

Na história, dois “carroceiros” conduzem uma carroça de lixo repleta de descartes. São gente simples e humilde, seres humanos marginalizados pela sociedade, tratados à deriva pelos asfaltos, tal como o lixo que navega pelo oceano. No entanto, na peça eles são representados como verdadeiros poetas.

Os dois criativos catadores de lixo são capazes de construir, a partir de quase nada – apenas sacolas e lonas plásticas -, um mundo fantástico, de diversão, bom humor e muitos sonhos. Na medida em que recolhem o lixo da grande cidade, o transformam em poesia visual, criando belíssimas imagens, divertidas criaturas e incríveis cenários para onde são capazes de viajar, e onde viverão as suas aventuras e brincadeiras.

Neste dia teremos também uma exposição sobre a importância da Reciclagem e um caminho sensorial O MAR QUE JÁ NÃO É MAR.

Ficha Técnica

Texto: Henrique Sitchin, Gabriel Sitchin e Rogério Uchoas. Direção: Henrique Sitchin. Elenco: Gabriel Sitchin e Rogério Uchoas. Operação de som e iluminação: Maria Angélica Xavier. Criação e Confecção de Cenografia e Formas Animadas: Dalmir Rogério Pereira, Gabriel Sitchin, José Valdir Albuquerque, Henrique Sitchin e Rogério Uchoas. Trilha Sonora e Iluminação: Henrique Sitchin. Produção Geral: Adryela Rodrigues | Sendero Cultural. Exposição: José Valdir Albuquerque e Henrique Sitchin.

Serviço

Espetáculo: Expedição Pacífico.

Dia 21 de março – Sexta-Feira, em duas sessões, 10h e 14h.

Na Escola Municipal de Ensino Básico Professora Carmen Tabet de Oliveira Marques.

Rua Quirino Emílio de Jesus, 500 – Tatetos – CEP 09837-207. São Bernardo do Campo.

Patrocinador: Tegma Gestão Logística. LEI DE INCENTIVO: Pronac 204429, através da lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, do Governo Federal.



Crédito:Alberto Rocha Expedição Pacífico