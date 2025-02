SP abre inscrições para edital de Fomento ao Teatro com investimento de R$ 9,9 milhões

A Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições na plataforma Porta de Entrada para os interessados em participar da 45ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro. Com investimento de R$ 9,9 milhões, a iniciativa busca apoiar e fomentar projetos com trabalho continuado de pesquisa e produção teatral. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de março.



O edital de Fomento ao Teatro poderá selecionar até 20 projetos de pessoas jurídicas. A ação busca consolidar o direito à cultura e diminuir as desigualdades estimulando o desenvolvimento e fortalecimento das expressões culturais, além de descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos. Serão focadas práticas dramatúrgicas e/ou cênicas, não aplicando em atividades de pesquisa teórica restrita a ensaios, teses, monografias e semelhantes.



Cada proponente, que deve ser inscrito como uma pessoa jurídica com CNPJ ativo há pelo menos 1 ano, deve ter experiência prévia na realização de produções teatrais ou de natureza semelhante e que tenha Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos. Não será considerado pessoa jurídica o modelo MEI (Microempreendedor Individual), sendo inabilitado o projeto do proponente com esta classificação.

Para mais informações, veja o edital completo no Porta de Entrada. A supervisão de Fomento às Artes estará disponível para atendimento e consultas pelo e-mail [email protected].

São Paulo +Cultura

A Prefeitura de São Paulo anunciou no dia 10 de fevereiro um pacote milionário de incentivo à cultura, abrindo espaço para artistas de vários setores em todas as regiões da cidade. Serão investidos R$ 318,8 milhões no “São Paulo +Cultura” em projetos de teatro, dança, música, patrimônio cultural, literatura, exposições, artes visuais, cultura urbana, formação artística e economia criativa, que serão apresentados em espaços públicos.