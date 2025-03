Espetáculo ‘VerDe Perto’ traz musical ecológico com entrada gratuita em SP

O Mundo do Circo SP recebe o espetáculo infantil ‘VerDe Perto, o Musical Ecológico’ no dia 16 de março, domingo, às 15h, na Lona Multiuso, com entrada gratuita e interpretação em Libras. Localizado na zona norte de São Paulo, o espaço promete uma tarde repleta de aprendizado e diversão para os pequenos e suas famílias.

Com uma linguagem simples e poética, a peça envolve o público em um universo musical que dialoga diretamente com a imaginação infantil. Criado por Renata Pizi, o espetáculo propõe uma reflexão sobre ecologia e sustentabilidade, trazendo um repertório de canções autorais que abordam a relação entre o ser humano e a natureza.

A inspiração para o espetáculo

A ideia para a peça surgiu quando Renata Pizi observou sua priminha Júlia, que adorava desenhar, mas descartava os desenhos que não lhe agradavam. A partir desse comportamento, a artista percebeu a importância de despertar, desde cedo, a consciência ambiental, mostrando que pequenas atitudes no dia a dia fazem a diferença.

Desde então, Pizi desenvolveu poesias e melodias que extraem a musicalidade própria de cada tema abordado. As músicas são tocadas ao vivo e passeiam por diversos ritmos brasileiros, como baião e maracatu, além de estilos como rock, pop e rap.

A trama é conduzida pela personagem Júlia, que, por meio de músicas e intervenções cênicas, apresenta personagens e histórias que reforçam a importância do cuidado com o meio ambiente. A abordagem lúdica e o humor garantem um espetáculo cativante, que encanta crianças e adultos.

O repertório musical inclui composições como “Pet Repet”, “Árvore”, “Lixo na Rua”, “Água”, “Tamanduá” e “Rio Tietê”. A cenografia, de Rafaela Gimenez, utiliza objetos do cotidiano de forma lúdica e criativa, ressignificando elementos cênicos, como lixeiras e galões de água, em cena. O figurino, inspirado na estética clown, apresenta cores vibrantes que remetem à fauna e flora.

O espetáculo foi idealizado pela Belic Arte.Cultura, com produção da Magistral Produções, e contemplado pelo Edital Lei Paulo Gustavo 20/2023 – Difusão Cultural, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A apresentação no Mundo do Circo SP marca o encerramento de uma circulação por seis cidades, incluindo São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo, Guararema, Jacareí e Santo Antônio do Pinhal, totalizando 12 apresentações.

Serviço

Espetáculo: VerDe Perto, o Musical Ecológico

Data: 16 de março de 2025 (domingo), às 15h

Duração: 45 minutos

Classificação: Livre

Gênero: Musical infantil

Ingressos: Gratuitos – Sessão com intérprete de Libras

Local: O Mundo do Circo SP – Lona Multiuso

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana, São Paulo/SP

Acesso: Metrô Carandiru

Capacidade: 300 lugares