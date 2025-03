Espetáculo “Uma Babá Quase Perfeita – O Musical” chega a São Paulo

“Uma Babá Quase Perfeita – O Musical” chega a São Paulo para estreia em 12 de março, no Teatro Liberdade. O espetáculo, apresentado pela BB Seguros, que encantou o público em temporada no Rio de Janeiro, promete cativar e emocionar os paulistanos com uma narrativa envolvente sobre amor, família e transformação.

Baseado no icônico filme estrelado por Robin Williams em 1993 e no romance “Alias Madame Doubtfire”, de Anne Fine, o musical acompanha Daniel Hillard, um pai que, após um divórcio, assume uma nova identidade como a excêntrica babá britânica Sra. Doubtfire para poder ficar perto de seus filhos. A produção conta com Eduardo Sterblitch no papel principal, acompanhado por um grande elenco que dá vida à história com muito humor e emoção.

O patrocínio da BB Seguros reforça seu compromisso com o apoio à cultura e ao entretenimento. “Levar esse espetáculo para São Paulo é motivo de grande alegria para a BB Seguros. Nosso objetivo é contribuir para que cada vez mais pessoas tenham acesso a experiências culturais transformadoras, que emocionam e inspiram. Temos certeza de que essa história, cheia de humor e sensibilidade, vai conquistar o coração do público paulista”, destaca Amauri Vasconcelos, presidente da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

A montagem brasileira tem direção de Tadeu Aguiar e direção musical de Liliane Secco, trazendo uma produção grandiosa com efeitos especiais, trocas de figurino rápidas e cenários deslumbrantes. O elenco conta ainda com Thais Piza, Gabriella Di Grecco, Guilherme Ribeiro e Bibi Valverde, entre outros talentos que darão vida a essa emocionante história familiar.

Os ingressos para a temporada paulista já estão à venda na plataforma Sympla. Clientes BB Seguros têm condição especial com desconto de 50% na compra do ingresso, limitado a quatro bilhetes por CPF.

Incentivos à arte, esporte e a projetos sociais

Brasilseg, uma empresa BB Seguros, apoia projetos como ferramenta de transformação. A companhia mantém uma estratégia de apoio institucional voltada para o contínuo aprimoramento do relacionamento entre a empresa e a comunidade. A abordagem está alinhada às diretrizes da Norma de Patrocínios da empresa, visando gerar valor tanto para a organização quanto para os diversos públicos com os quais interage. Desde 2012, a companhia já patrocinou 434 projetos que beneficiaram mais de 26 milhões de pessoas em todo o Brasil.

Em 2025, são 41 projetos apoiados, dentre eles, seis via Lei de Incentivo à Cultura, além de “Uma babá quase perfeita”, “Tom Jobim Musical”, espetáculos como “Nossa história com Chico Buarque”, e ainda projetos sociais em todas as regiões do país. São 14 dentro da Lei de Incentivo ao Esporte; oito do Fundo da Criança e do Adolescente; oito pelo Fundo do Idoso; três Via Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon); e dois via Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas).



SERVIÇO | UMA BABÁ QUASE PERFEITA – O MUSICAL

Temporada: De 12 de março a 11 de maio de 2025

Local: Teatro Liberdade

Endereço: Rua São Joaquim, 129 – Liberdade, São Paulo – SP

Faixa etária: Livre

Duração: 2h30 com 15 minutos de intervalo

Horários:

Quartas, Quintas e Sextas, às 20h

Sábados, às 16h e 20h30

Domingos, às 16h e 20h30

Ingressos:

Plateia Premium: R$ 380,00 (inteira) | R$ 190,00 (meia)

Plateia: R$ 300,00 (inteira) | R$ 150,00 (meia)

Balcão A: R$ 240,00 (inteira) | R$ 120,00 (meia)

Balcão B: R$ 190,00 (inteira) | R$ 95,00 (meia)

Ingressos sem taxa de conveniência disponíveis na bilheteria do teatro. Vendas online pelo site da Sympla.