Espetáculo infantil POROROCA estreia no Teatro B32 com aventura subaquática

O encontro do mar com o rio, que forma ondas enormes em um espetáculo visual de tirar o fôlego e que também pode provocar grandes mudanças, é o cenário do novo espetáculo para a primeira infância da 2 Mililitros Cia. Teatral. Com direção de Victoria Ariante, dramaturgia de Elenice Zerneri e atuação de Júlia Mariano e Thiane Lavrador, POROROCA estreia dia 8 de março, sábado, às 15h, no Teatro B32.

Primeira montagem para bebês da 2 Mililitros que utiliza palavras – nas peças anteriores a companhia priorizava outras formas de comunicação, como linguagem corporal, sons e luzes –, POROROCA traz para a cena as transformações que um núcleo familiar passa com a chegada de um irmão mais novo.

Uma jornada pelo fundo do rio

Em POROROCA, Aruá é um caramujo que vive no rio Amazonas. Sua vida segue tranquila até que a passagem da pororoca tira tudo do lugar! O fundo do rio vira uma bagunça e, o pior, sua concha desaparece. Quando finalmente encontra sua concha, Aruá descobre que um outro molusco, menor e mais jovem, tomou posse de seu refúgio.

Com o desafio de mesclar poesia e compreensão para envolver bebês e adultos, POROROCA aposta em um forte apelo visual e sensorial. A cenografia lembra um “parquinho” com estrutura sinuosa, remetendo às curvas de um rio. Trilha sonora, iluminação e movimentos corporais contribuem para criar um universo lúdico.

Segundo a atriz Thiane Lavrador, todos os elementos da cena ajudam a construir uma atmosfera divertida. “É uma viagem debaixo d’água, onde a plateia acompanhará a trajetória de Aruá e suas aventuras para saber o que aconteceu com sua concha e quem é o novo morador”, afirma. Já a atriz Júlia Mariano questiona: “Nesse caminho cheio de novidades, será possível fazer com que tudo volte ao seu devido lugar?”

A magia do teatro para a primeira infância

Estreando na dramaturgia para a primeira infância, a autora Elenice Zerneri destaca que a palavra é apenas mais um elemento na peça. “Recorri a rubricas poéticas, como ‘barulho de mosca, bola de feno na estrada, uma folha que a correnteza leva’, para transmitir sensações”, explica.

Para a diretora Victoria Ariante, POROROCA aposta no jogo teatral, no qual as atrizes se transformam diante dos olhos da plateia, e objetos ganham novas funções criativas. “Espero que os pequenos se reconheçam nas situações apresentadas e sintam que há alegria na mudança”, afirma.

O que é pororoca?

Derivado do Tupi, pororoca significa estrondo e descreve um fenômeno natural causado pelo encontro das águas do mar com as águas do rio. O fenômeno ocorre especialmente na lua cheia e nova, quando a maré invade a foz do rio, formando ondas que podem atingir até cinco metros de altura e velocidades de 35 km/h.

No Brasil, a pororoca acontece na foz do rio Amazonas, no litoral do Pará, e no rio Mearim, no Maranhão. O fenômeno oferece um espetáculo impressionante, mas também provoca destruição nas margens dos rios, arrancando árvores e alterando o ecossistema local.

Serviço:

POROROCA

Com a 2 Mililitros Cia. Teatral

De 8 a 23 de março, sábados e domingos às 15h

Teatro B32 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo

Ingressos: De R$ 45,00 a R$ 90,00 (vendas pelo site teatrob32.com.br/pororoca)

Classificação: Livre (recomendado para crianças de 0 a 5 anos)

Duração: 40 minutos