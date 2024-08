Esperança de medalha, Hugo Calderano perde disputa do bronze no tênis de mesa

Derrotado nas semifinais do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris, na sexta-feira (2), Hugo Calderano teve nova decepção na tarde francesa de domingo (4). O brasileiro encarou o francês Félix Lebrun na disputa do bronze e acabou sendo superado mais uma vez.

Empurrado pelo barulhento público local, o adolescente de 17 anos vibrou a cada ponto e teve maior consistência desde o início do confronto no pavilhão 4 da Arena Paris Sul. O competidor da casa fechou a partida em 4 a 0, parciais de 11/6, 12/10, 11/7 e 11/6.

Calderano deixa a França com a melhor campanha de um atleta das Américas em qualquer edição do torneio olímpico da modalidade, historicamente dominada por asiáticos, especialmente chineses. Os únicos atletas não asiáticos que levaram medalha foram exceções europeias: da Suécia, da Alemanha, da França e da antiga Iugoslávia.

Apesar disso, o carioca de 28 anos não escondeu a decepção. Sua meta era a medalha inédita para o Brasil, que parecia ao alcance quando ele tingiu as semifinais, com imponentes vitórias em sequência sobre o francês Alexis Lebrun (irmão de Félix) e sobre o sul-coreano Jang Woo-jin. Sexto colocado do mundo, enfrentaria o 26º, o sueco Truls Moregardh.

Mas Moregardh já havia tirado do caminho o líder do ranking, o chinês Wang Chuqin. E levou a melhor por 4 a 2, com uma impressionante virada no primeiro set, no qual tinha desvantagem de 10 a 4, e com set points salvos também na segunda parcial.

O brasileiro deixou claro seu descontentamento na sexta-feira, logo após o revés, e disse estar com dificuldade de pensar na disputa do bronze, dois dias depois. De volta à mesa, não teve a força necessária para resistir ao promissor Félix, número cinco do ranking.

Lebrun teve clara superioridade no primeiro set, criando problemas ao rival com seu saque, e fez 11 a 6. Calderano melhorou na sequência e chegou a sacar em 10 a 9, porém cometeu erros e perdeu mais uma parcial, 12 a 10. Abalado, voltou a falhar na sequência e foi derrotado na terceira parcial por 11 a 7, placar fechado em um saque errado.

Restava a tentativa de uma virada espetacular. Apesar das orientações de seu treinador, o francês Jean-René Mounié, o brasileiro jamais conseguiu realmente entrar na partida. Superado por 11 a 6 no quarto set, deixou cabisbaixo o ginásio, sem a medalha que foi buscar em Paris.