Especialistas destacam estágio como experiência além da teoria

Cada vez mais o estágio tem se consolidado como uma etapa fundamental na formação acadêmica e profissional dos estudantes. Neste 18 de agosto, “Dia do Estagiário”, a data ganha destaque ao celebrar a importância desse período de aprendizado prático, que vai muito além de uma simples exigência curricular. Para o Dr. William Ferreira, consultor educacional na Faculdade Única, além da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala, o estágio oportuniza o desenvolvimento de competências essenciais para o ambiente corporativo.

“As experiências práticas são fundamentais para que os estudantes compreendam as dinâmicas do ambiente corporativo e desenvolvam habilidades para além da teoria. É nesse período que eles vão aprender a lidar com a adaptação, resolução de problemas, trabalho em equipe e gestão do tempo, por exemplo. Por isso, o estágio é, sem dúvidas, um dos pilares que sustentam uma transição bem-sucedida da vida acadêmica para o mercado de trabalho”, aponta o especialista.

O estágio também permite que os alunos explorem diferentes áreas de atuação, facilitando a identificação de suas preferências e habilidades, o que pode ser determinante na escolha de uma carreira. “Além disso, o período oferece uma visão realista do mercado de trabalho, auxiliando os estudantes a definirem suas trajetórias profissionais com mais clareza e segurança”, comenta Linnecker Batista, coordenador do Núcleo de Estágio e Empregabilidade (NESE) da Faculdade Única.

Mantendo parcerias estratégicas com empresas e instituições em todo o território mineiro, o NESE utiliza as redes sociais, o sistema acadêmico, grupos específicos em aplicativos de mensagem e newsletters periódicas para divulgar as vagas. Os alunos podem se candidatar a quantas oportunidades desejarem e monitorar diariamente o seu progresso nos processos escolhidos. Em 2024, já são cerca de 1.300 alunos da graduação e pós-graduação com estágio remunerado iniciado pelo núcleo.

A instituição também se preocupa com o networking de seus alunos, uma vez que a criação e manutenção de uma boa rede de contatos é inerente ao cargo ocupado. “Nesse sentido, o NESE oferece uma série de workshops e sessões de orientação focadas na utilização de plataformas e redes sociais especializadas em vagas de emprego. Também promovemos mentorias de carreira, eventos de networking, feiras de recrutamento (como a FEUNI) e palestras com profissionais de diversas áreas”, reforça Linnecker.

Pensando em quem já está passando ou vai iniciar o processo de busca por um estágio, os especialistas destacam quatro dicas para um processo mais leve e assertivo. Confira:

1. Currículo e carta de apresentação: Prepare um currículo claro e objetivo que destaque suas habilidades, experiências acadêmicas e projetos relevantes. Personalize uma carta de apresentação para cada vaga, mostrando como suas competências e interesses se alinham às necessidades da empresa;

2. Pesquisa e seleção de vagas: Escolha empresas e áreas de atuação que realmente lhe interessam e que estejam alinhadas com seus objetivos de carreira. Compreender a cultura de cada organização e o tipo de trabalho esperado ajudará a direcionar sua busca e garantir uma experiência mais compatível com as suas expectativas;

3. Entrevistas: Pratique suas respostas para perguntas comuns e prepare exemplos concretos que demonstrem suas habilidades e experiências, ainda que sejam acadêmicas. Mostrar entusiasmo e conhecimento sobre a empresa e a vaga pode fazer uma grande diferença durante o processo seletivo;

4. Proatividade e persistência: A busca por um estágio pode ser lenta e desafiadora. Mantenha-se proativo na aplicação para vagas, acompanhe suas candidaturas e explore diferentes oportunidades. Às vezes, a vaga que nem imaginava considerar pode se revelar a verdadeira carreira dos sonhos.