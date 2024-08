Especialista indica estratégias práticas de como reduzir o consumo de açúcar

O consumo excessivo de açúcares, presentes em diversos alimentos processados, tem sido uma das principais preocupações que cercam esses profissionais, tendo em vista que esse hábito está associado a uma série de problemas de saúde, como o diabetes tipo 2, especialmente quando combinada com outros fatores, como obesidade e falta de atividades físicas.

Além disso, um estudo publicado na revista científica The BMJ, conduzido por pesquisadores chineses e americanos, indicou que essa ingestão exagerada pode estar relacionada com 45 desfechos negativos de saúde, inclusive ligados a disfunções do cérebro. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é limitar o consumo de açúcares a até 10% do total diário de calorias, cerca de 50g.

A nutricionista da Atma Soma, Luisa Nunes, entende que conscientizar a população sobre os riscos do alto consumo de doces, sem impactar de forma abusiva a alimentação, é essencial. Por isso, a especialista indica que algumas estratégias sejam adotadas no dia a dia, como:

Evitar adoçar as bebidas, pois os adoçantes são impalatáveis e condicionam a mente e o paladar a sempre querer alimentos doces.

Consumir alimentos amargos, como folhas, chás de boldo, carqueja, e outros.

Diminuir aos poucos o consumo de chocolates e também comer com calma, até o momento que não sinta tanta falta.

Escovar os dentes após as refeições.

Evitar longos períodos de jejum.

Beber bastante água.

“Se você fizer um pouquinho disso todos os dias, a sua vontade de comer doce vai diminuir”, complementa.