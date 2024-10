Especialista fornece cinco dicas para economizar com a conta de energia em casa

Com a bandeira tarifária vermelha vigente atualmente no Brasil, os consumidores têm sentido no bolso o impacto da alta nas contas de energia elétrica. Nesse cenário, o aumento da tarifa é um sinal de alerta para a necessidade de adotar medidas que promovam a economia no consumo de eletricidade. Esse sistema, que indica um custo adicional na conta de energia, pesa nas contas da maioria dos lares brasileiros.

Diante desse cenário, a adoção de hábitos mais eficientes pode fazer a diferença no fim do mês. Para ajudar os consumidores a enfrentarem essa situação de forma mais consciente, o consultor técnico de produto da Carmehil, Leonardo Oliveira, elaborou cinco dicas práticas que podem reduzir consideravelmente o consumo de energia e, consequentemente, os custos com a conta de luz. Confira abaixo:

O especialista recomenda o uso estratégico da iluminação natural durante o dia. “Sempre que possível, abra cortinas e janelas para iluminar os ambientes com luz natural, reduzindo a necessidade de acender lâmpadas”, explica. Além disso, reorganizar o espaço para que áreas de maior uso diurno, como salas e cozinhas, estejam mais expostas à luz solar pode ser uma solução eficiente.

Outra dica, segundo Leonardo, são as lâmpadas LED, que são até 80% mais eficientes do que as incandescentes e possuem uma vida útil muito maior. “Trocar lâmpadas antigas por LEDs é um investimento que traz retorno rápido na conta de energia”, ressalta. Essa medida simples pode gerar uma economia significativa, especialmente em ambientes que necessitam de iluminação constante.

Outra orientação valiosa é usar os aparelhos eletrônicos de forma inteligente, sempre desligando quando não estão em uso. “Muitas pessoas esquecem televisores, computadores e carregadores conectados na tomada, o que gera consumo desnecessário”, aponta. Ele recomenda utilizar filtros de linha, que possibilitam desligar vários aparelhos ao mesmo tempo, evitando o modo stand-by, que pode representar até 12% do consumo total de um eletrodoméstico.

Um dos grandes vilões da conta de energia é o ar-condicionado. “Para reduzir o impacto na conta, o mais assertivo é manter o aparelho sempre limpo e ajustar a temperatura para 23°C, um ponto de equilíbrio entre conforto e economia”, explica. De acordo com a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado e Ventilação (Abrava), cada grau abaixo de 23°C pode aumentar em até 3,5% de aumento no consumo de energia. Além disso, utilizar a função timer para evitar o uso contínuo durante a noite pode ajudar a evitar desperdícios.

Na hora de adquirir novos eletrodomésticos, o especialista recomenda priorizar aqueles que possuem o ‘selo Procel de eficiência energética’, que atesta os modelos mais econômicos do mercado. “Um eletrodoméstico com o selo Procel consome menos energia, o que pode representar uma economia considerável no longo prazo”, explica.

Em tempos de bandeira tarifária vermelha, pequenas mudanças no dia a dia podem aliviar o peso da conta de luz. Seguir essas dicas não só contribui para a economia doméstica, mas também para o consumo sustentável de recursos naturais, beneficiando o meio ambiente.