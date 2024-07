Especialista ensina hábitos para manter a saúde bucal durante as férias

Durante as férias escolares, enquanto as crianças se divertem e relaxam, é crucial não negligenciar os cuidados com a saúde bucal. Nesta época é comum que a rotina de higiene seja afetada pela mudança de horários e falta de rotina. No entanto, manter a disciplina é essencial para evitar não apenas cáries, mas também doenças periodontais como gengivite e periodontite, que podem levar à perda de dentes se não tratadas adequadamente.

Para orientar sobre a melhor forma de manter os dentes saudáveis durante esse período, a marca de produtos de higiene Even convidou o ortodontista Everaldo Serpa Filho para esclarecer dúvidas e fornecer dicas práticas.

O especialista enfatiza a necessidade da higienização após as refeições. “O mais indicado é escovar os dentes ao acordar, após cada refeição e antes de dormir”, conta. Ele ainda complementa: “o processo de escovação deve ser feito com movimentos circulares em toda a região dentária sem muita força para evitar a retração gengival, ou seja, o encolhimento da gengiva. Essa retração deixa exposta a parte do dente que é mais sensível”, pontua o especialista.

Durante as férias, além da escovação regular, o dentista recomenda a ingestão adequada de água para manter a boca hidratada. “É importante também priorizar alimentos que contribuam para a saúde bucal, como frutas e alimentos menos condimentados, evitando o excesso de alimentos açucarados, que podem causar cáries”, aconselha.

Outro ponto destacado pelo especialista é a escolha adequada da escova de dentes. “Pode continuar escolhendo sua escova de dentes pela cor, mas escolha também pela qualidade. As cerdas macias evitam a retração gengival e a cabeça média permite que a escova alcance as regiões posteriores da arcada dentária”, orienta.

Por fim, o ortodontista enfatiza a importância das visitas regulares ao dentista, mesmo durante as férias. “São essenciais as consultas a cada seis meses para avaliação e limpeza”, conclui.