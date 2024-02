Especialista da FEI comenta cuidados necessários com aparelhos na tomada

Mexer com eletricidade é algo muito delicado e alguns cuidados devem ser tomados, a fim de evitar graves problemas. Professor de Engenharia Elétrica da FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Saboia de Medeiros), Rodrigo Doria diz que é sempre importante usar equipamentos regulamentados pelo INMETRO e não fazer gambiarras em tomadas, pois isso pode gerar uma sobrecarga e, consequentemente, choques elétricos ou incêndios.

Um erro muito comum é fazer consertos em fios desencapados, colocando fitas isolantes e continuar usando os equipamentos sem um conserto profissional. Esse tipo de equipamento deve ser descartado ou reparado por um eletricista profissional. Fios desencapados podem dar graves choques, além de aumentar o risco de incêndio no local.

Muitas pessoas, além de fazer gambiarras, ligam diversos equipamentos simultaneamente na tomada. O professor da FEI alerta que essa prática superaquece os circuitos elétricos e geram riscos iminentes de queima dos equipamentos e até mesmo de incêndios. Os famosos benjamins, utilizados para aumentar a capacidade de equipamentos nas tomadas também devem ser evitados, já que muitos não possuem regulamentação e são extremamente frágeis.

“Usar secadores, escovas e chapinhas após o banho, dentro do banheiro, é um grande erro. Após o banho o banheiro está com uma umidade muito elevada, e as tomadas podem abrigar uma certa quantidade de água perigosa para a utilização de equipamentos eletrônicos. Além disso, as pessoas costumam estar descalças, fato que aumenta a quantidade de eletricidade que passa pelo corpo durante uma descarga elétrica, algo que pode causar graves danos” destaca o professor da FEI.

Por fim, o professor alerta, que, a qualquer sinal de superaquecimento incomum nos fios dos aparelhos e qualquer indício de fumaça ou cheiro de queimado, suspender imediatamente o uso dos aparelhos, desligando-os e tirando da tomada. Todos esses cuidados são cruciais para evitar danos graves ao usuário e também a residência.