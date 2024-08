Especialista dá dicas para fortalecer relacionamento entre pais e filhos

Investir no desenvolvimento socioemocional dos filhos, tanto no ambiente familiar quanto no escolar, tem grande impacto na vida adulta. Um estudo publicado pelo BMC Public Health destaca como programas de intervenção precoce focados em habilidades socioemocionais podem levar a melhor regulação emocional, comunicação e construção de relacionamentos melhores na vida adulta. Crianças que participaram dessas iniciativas apresentaram níveis mais altos de autorregulação, curiosidade e comunicação eficaz.

Para Fernando Gabas, CEO da Academia Soul, maior especialista em tecnologia para educação, competências socioemocionais e habilidades para a vida do Brasil, o papel da família nesse processo de desenvolvimento é essencial. “Ao investir tempo e atenção no desenvolvimento de life skills, é possível construir um legado duradouro de amor, segurança e felicidade”, afirma.

O especialista ainda pontua que já foi o tempo que a figura paterna, por exemplo, se limitava a prover e disciplinar. “Criar relações de afeto e cumplicidade é extremamente importante. E essas interações ajudam a formar uma base sólida de confiança e autoestima, essenciais para o desenvolvimento saudável”, diz.

Aproveitando o Dia dos Pais, o CEO destaca algumas dicas que podem apoiar nessa construção de relacionamento entre pais e filhos:

1- Estabelecer uma rotina

Isso não significa rigidez, mas sim criar um ambiente seguro e previsível para a criança, como incluir momentos de leitura juntos, jogos de tabuleiro ou até mesmo a preparação do jantar em família.

2- Conexão com a natureza

Desconectar de redes sociais e outras tecnologias e explorar a natureza com os filhos são algumas recomendações do especialista. Um piquenique, uma trilha leve ou até mesmo plantar uma árvore no quintal, são uma boa pedida.

3- Hobbies compartilhados

Podem ser desde atividades físicas, como andar de bicicleta e ir para a academia juntos, até assistir a um jogo de futebol. “Estabelecer um vínculo com os filhos é essencial para uma relação de cumplicidade e de formação de memórias afetivas”, afirma.

4- Ajuda em casa

Para Fernando Gabas, incluir os filhos nas tarefas domésticas da casa, como arrumar a cama, regar as plantas ou ajudar a preparar o lanche, contribui com o desenvolvimento de responsabilidade, liderança, além de agregar para o aprendizado.

“O importante é estar presente, demonstrar interesse e criar um ambiente de confiança e afeto. As habilidades socioemocionais se desenvolvem no dia a dia, por meio de atitudes simples que fazem toda a diferença”, conclui Gabas.