Especialista aponta quatro benefícios do Pilates para mulheres acima de 50 anos

A prática de Pilates tem se mostrado uma grande aliada para mulheres acima dos 50 anos, especialmente durante a menopausa, período marcado por mudanças físicas e emocionais. Realizar os exercícios em casa, com conforto e praticidade, torna a modalidade ainda mais atrativa, permitindo a manutenção de uma rotina saudável sem a necessidade de deslocamentos.

De acordo com Vanessa de Andrade, personal trainer e fisioterapeuta especialista em prevenção e reabilitação de lesões, a prática é reconhecida por melhorar a mobilidade, fortalecer a musculatura e aliviar dores crônicas, problemas comuns nessa faixa etária. “Os exercícios de Pilates aumentam significativamente a mobilidade articular e fortalecem os músculos, fatores essenciais para preservar a qualidade de vida e a independência. Além disso, o fortalecimento do core e dos músculos estabilizadores melhora a postura e contribui para a prevenção de dores e lesões, que são preocupações frequentes entre mulheres maduras”, aponta.

A professora destaca que os benefícios vão além do físico, especialmente para mulheres que enfrentam os desafios da menopausa. A atividade auxilia no equilíbrio dos níveis hormonais, colaborando para a redução do cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, e promovendo a liberação de endorfinas, que geram sensação de bem-estar. Isso se traduz em alívio de sintomas como insônia, ansiedade e oscilações de humor.

“Outro ponto importante é a contribuição para a saúde óssea. Os movimentos fortalecem os ossos e músculos, sendo uma excelente forma de prevenção contra a osteoporose, além da prevenção de quedas e fraturas”, reforça Vanessa.

A possibilidade de praticar pilates em casa também é um diferencial significativo. Os exercícios são fáceis e sem impacto, respeitando o limite de cada pessoa. Outro aspecto relevante é a acessibilidade da prática. Não é necessário investir em equipamentos caros para começar. Um tapete confortável para deitar e objetos simples como cadeira, cabo de vassoura e toalha já são suficientes para realizar uma variedade de exercícios. Além disso, com o crescimento das plataformas digitais e aulas online, é possível ter acesso a profissionais qualificados sem sair de casa. Essa flexibilidade permite adaptar a prática ao ritmo e às necessidades de cada mulher, tornando-a viável até para quem tem uma rotina atribulada.

“Trata-se de um convite ao autocuidado e à reconexão com o próprio corpo. Em um momento de tantas transformações, mulheres acima dos 50 anos encontram no pilates uma maneira prática e eficaz de manterem a saúde e a vitalidade, redescobrindo sua força e equilíbrio”, avalia a especialista.

A atividade também age de forma preventiva, preparando o corpo para as próximas décadas. Mulheres que praticam pilates regularmente relatam sentir mais confiança em relação ao envelhecimento, percebendo maior controle sobre sua saúde e vitalidade. “Esse senso de autonomia e autossuficiência é fundamental para atravessar a menopausa e outros desafios da vida madura com leveza e energia”, finaliza Vanessa.

A fisioterapeuta e apresentadora do canal no YouTube, “Programa Pilates em Casa – Vanessa de Andrade” elencou quatro benefícios do pilates, principalmente para mulheres acima dos 50 anos: