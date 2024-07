Espaço Economia Circular recebe crianças e jovens de comunidade de São Vicente

O Movimento Plástico Transforma, em parceria com o Projeto Winners, promoveu no dia 25 de junho, uma visitação ao Espaço Economia Circular do Plástico, localizado no Museu Catavento, com objetivo de mostrar os benefícios dos produtos plásticos para a sociedade e a importância da destinação correta dos resíduos para o desenvolvimento da economia circular. Participaram da ação, aproximadamente 36 crianças, adolescentes e adultos da área continental de São Vicente, Litoral de SP, que fazem parte do projeto.

O projeto existe há cerca de 20 anos, e visa promover atividades educacionais, esportivas e culturais, em complemento à escola regular, para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos da comunidade, contando com os próprios frequentadores como voluntários para coordenação da iniciativa. Esta é a primeira vez que a iniciativa participa de uma atividade no Museu Catavento.

Segundo Fernando Rodrigues, fundador do Winners e professor, a ação contribuiu para a expansão dos horizontes dos jovens, além de proporcionar uma experiência diferenciada tanto para as crianças quanto para os adultos acompanhantes. “A visitação foi muito além do que todos imaginavam, inclusive eu. Teve uma mãe que estava com um bebê de colo que foi pela primeira vez em um museu. A integração entre eles e as atividades foi total, tanto dos adultos quanto das crianças. Após realização da palestra, os participantes já se questionaram como poderiam trazer o que aprenderam para o seu dia a dia, na prática”, explica.

Gabriel Andrade, de 16 anos, frequenta o projeto há cerca de três meses, e conta como foi a experiência durante a visitação. “Eu achei muito bacana conhecer um pouco mais sobre reciclagem. Tanto a palestra quanto a visita ao espaço foram bem interessantes e fora que as pessoas foram muito receptivas. Me senti livre para perguntar, tirar dúvidas. Foi muito legal!”

Simone Carvalho, membro do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma, ressalta que “ações sociais voltadas para crianças e adolescentes são fundamentais para conscientizar sobre a importância do descarte correto de resíduos. Essas iniciativas não só educam sobre práticas ambientais responsáveis, mas também incentivam a formação de cidadãos mais conscientes e engajados na construção de um futuro sustentável para todos”.

As ações educacionais oferecidas também já possibilitaram que os frequentadores passassem em vestibulares e concursos públicos, a partir das aulas ministradas em ambientes cedidos pela população ou espaços públicos, como a praça da cidade.

Espaço Economia Circular do Plástico

Inaugurado em dezembro de 2022 com a proposta de promover uma experiência interativa que resulte em uma nova percepção sobre o plástico, a economia circular e a reciclagem, a iniciativa integra as exposições de longa duração do Museu. O espaço reúne desde informações sobre a criação dos plásticos, seus diversos tipos, como eles são aplicados no dia a dia da sociedade, como também jogos e projeções sobre consumo e descarte conscientes, a importância da gestão correta dos resíduos para a evolução da economia circular e a reciclagem.

É possível realizar o tour completo pelo espaço por meio deste link.