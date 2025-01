ESG reforça estratégias para empresas se destacarem no cenário de sustentabilidade

A pauta ESG, que representa os pilares Ambiental, Social e Governança, tem conquistado cada vez mais espaço no cenário corporativo global. De acordo com a pesquisa “KPMG 2024 CEO Outlook“, realizada pela KPMG International, as práticas relacionadas a ESG não apenas promovem a sustentabilidade e a conservação ambiental, mas também são cruciais para a geração de valor nas empresas.

O estudo revela que 24% dos CEOs consideram que a principal ameaça por não atender às demandas ESG é a perda de vantagem competitiva. Além disso, o impacto desse tema nas decisões estratégicas é significativo, com 76% dos líderes afirmando que estariam prontos para se desfazer de uma unidade lucrativa caso esta comprometesse a imagem da empresa.

Mudanças nas Estratégias de Comunicação Corporativa

Diante desse contexto desafiador, muitos empresários estão reformulando suas estratégias de comunicação em torno da temática ESG. O relatório indica que, embora as abordagens tenham permanecido constantes nos últimos doze meses, 69% dos CEOs globais revisaram a terminologia utilizada para melhor alinhar-se às expectativas dos stakeholders.

Além disso, iniciativas voltadas para o desenvolvimento comunitário, como a criação de oportunidades de emprego e a promoção de transformações culturais, têm se mostrado fundamentais na trajetória em direção à sustentabilidade. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), intitulado “Greening with Jobs: World Employment and Social Outlook 2018“, aponta que a economia verde possui o potencial de gerar milhões de novos empregos na América Latina e no Caribe, contribuindo ainda para a diminuição dos custos laborais relacionados a questões ambientais.

Sustentabilidade e Qualidade como Diferenciais Estratégicos

Na visão de Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO do Latin American Quality Institute (LAQI), integrar sustentabilidade e qualidade é imprescindível para as empresas que desejam se destacar no mercado internacional e responder à crescente demanda por responsabilidade social e ambiental. Da Costa enfatiza que adotar práticas sustentáveis não só beneficia a conservação dos recursos naturais e o bem-estar social, mas também eleva a reputação da empresa, posicionando-a como uma entidade ética e responsável.

“É comum que as organizações enxerguem questões como mudança climática e biodiversidade como encargos adicionais; no entanto, esses assuntos estão redefinindo o ambiente de negócios. Por isso, estar preparado, certificado e consciente dessas transformações é fundamental. Um exemplo disso é a certificação LAQI Q-ESG, que considera a responsabilidade total não apenas uma tendência passageira, mas um diferencial estratégico essencial para os líderes do setor“, conclui Da Costa.