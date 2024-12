Combate ao desperdício no foodservice melhora gestão e fortalece ESG, diz Galunion

O setor de Foodservice pode ser um grande exemplo da cadeia produtiva mundial de como evitar o desperdício de alimentos ao mesmo tempo em que entrega refeições atrativas e nutritivas para seus clientes , incrementando seus resultados de vendas. O setor tem se destacado pela criação de cardápios de baixo desperdício que, além de maximizar o potencial dos ingredientes e criar pratos únicos , são fundamentais para lidar com o crescente aumento nos custos dos insumos e o aproveitamento máximo dos nutrientes disponíveis nessas matérias-primas.

Essas e outras soluções do setor foram apresentadas por Simone Galante, fundadora e CEO da Galunion , empresa especializada em inovação, conteúdo e consultoria para foodservice , na Casa Zero, evento da Unilever Food Solutions , reunindo renomados profissionais da gastronomia.

“Durante praticamente a SIAL Paris 2024 , uma das maiores feiras de alimentação do mundo , os expositores já apresentam tendências importantes de zero desperdício , como uma imensa diversidade de ingredientes congelados ou desidratados , vitrines com ideias de porções fracionadas e novidades em upcycling para aproveitamento total de frutos, sementes e outros itens que seriam descartados , mas que a indústria entendeu que pode utilizar com benefícios nutricionais ”, explica Simone.

O tema ganha cada vez maior destaque porque desperdício de alimentos no mundo, segundo estimativas Globais de 2022 do Food Waste Index Report , é de 1,05 bilhões de toneladas , equivalente a 132 kg por pessoa por ano – o setor de foodservice tem uma fatia de 290 milhões de toneladas nesses cálculos ou 28% do total .

De acordo com a executiva, essa tendência atende aos princípios de ESG , mas vai muito além da demanda de inovação dessa indústria. “A criatividade culinária permite aos criadores entender que partes de alimentos que seriam descartados podem ser o diferencial de um prato em seu cardápio e ainda contribuir com uma causa mundial”, destaca.

Segundo ela, os clientes estão atentos a esse movimento e valorizam as empresas que seguem essa linha. A pesquisa da Galunion “Alimentação hoje: a Visão do Consumidor”, de agosto de 2024, mostra que 72% dos consumidores se dizem inspirados ao saber que as marcas possuem ações de impacto ambiental positivo e sustentável, como redução de desperdício e uso de materiais recicláveis.

“A preocupação com a saúde e o cuidado com o ambiente é crescente entre as pessoas e elas esperam que as empresas com quem se relacionam também se preocupam com o tema e o ‘Zero Desperdício’ é uma das formas de ação para a sustentabilidade”, salienta Simone.

A maneira de introduzir esses processos nas empresas, de acordo com ela, é usar tecnologia para aprimorar a gestão, controle de estoques e entregas , mas esse trabalho também envolve os colaboradores orientados para atender os desejos dos clientes.

“O valor esperado pelo consumidor pelo preço que ele paga no produto da sua empresa não é apenas um item de qualidade, mas uma experiência de gastronomia com preço adequado que tenha sido confeccionado com uso adequado e criativo dos ingredientes para ser muito chinês e nutritivo”, exemplifica.

Em complemento a esses cuidados, a entrega de experiências deve ser adequada àquele público que deseja , por isso as pesquisas prévias devem ser incluídas no planejamento da empresa.

Oferecer itens para dados marcantes do ano , produtos personalizados com diferenciais multissensoriais e em edições limitadas para gerar o desejo de prova algo único também são dicas importantes na construção dessa jornada de entrega de experiências cada vez mais únicas para seus clientes.