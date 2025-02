Escolha o calçado certo para o Carnaval e evite dores no dia seguinte

O Carnaval está chegando e, além da fantasia e dos acessórios, a escolha do calçado é fundamental para quem quer aproveitar a festa sem preocupações. Seja nos blocos de rua, trios elétricos ou bailes, o modelo inadequado pode causar dores, lesões e até acidentes. Especialistas alertam que conforto, segurança e proteção devem ser prioridades na escolha do sapato ideal e que sair descalço não é uma opção.

O ortopedista Maurício Martelletto explica que uma maratona de Carnaval exige longos períodos de pé, o que pode sobrecarregar pés, tornozelos e coluna. “Calçados inadequados aumentam o risco de fascite plantar, bolhas e dores musculares. Modelos com boa absorção de impacto e ajuste adequado ao pé são essenciais para evitar problemas”, alerta.

Já para quem pensa em aproveitar descalço, seja por conforto ou estética, Martelletto faz um alerta: além da falta de amortecimento, o risco de cortes, perfurações e queimaduras é alto. “O piso pode ter objetos cortantes, cacos de vidro e até líquidos quentes. Além disso, o impacto direto no asfalto ou no chão duro pode causar dores intensas e inflamações nos pés”, explica o médico.

Nos blocos de rua, onde o deslocamento é constante e o piso pode ser irregular, a melhor escolha são tênis esportivos ou exclusivos com solado anatômico. “Os tênis oferecem suporte e absorvem impacto, evitando desconforto. Muitos modelos garantem firmeza e não escorregam”, explica Cibele Fernandes, da rede Pixolé Calçados.

Para os foliões que vão para trios elétricos ou festas fechadas, os tênis ou botas de cano curto são ideais. “Eles protegem os pés e garantem mais estabilidade, além de combinarem bem com diferentes fantasias e looks”, destaca Cibele.

Nos bailes de Carnaval mais sofisticados, onde o dress code exige um visual elegante, saltos médios e plataformas são a melhor aposta. “Saltos muito finos podem causar instabilidade e dores no tornozelo. Para quem não abre mão do glamour, as comodidades do salto grosso ou plataformas são mais seguras e confortáveis”, acrescenta.

Martelletto reforça que pessoas com predisposição a problemas ortopédicos devem evitar rasteirinhas e saltos muito altos. “O ideal é intercalar o uso e dar pausas para alongar os pés durante uma festa”, recomenda o especialista.

Além do modelo, o material do calçado também faz diferença. “Opções respiráveis ajudam a evitar suor excessivo e desconforto. Para quem vai caminhar por horas, o uso de palmilhas ortopédicas ou protetores de silicone pode garantir mais conforto e evitar lesões”, finaliza o ortopedista.