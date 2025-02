Bloco do Poderoso: O Carnaval de Rua de São Paulo

No dia 4 de março, terça-feira de Carnaval, a icônica Avenida Marquês de São Vicente será palco do “Bloco do Poderoso”. Com uma expectativa de público de 2 milhões de pessoas, o bloco promete ser um verdadeiro espetáculo de música urbana, reunindo grandes nomes do funk e do rap.

Durante 5 horas ininterruptas de muita animação, os foliões poderão curtir performances de artistas renomados, como Mc Hariel, Mc Livinho, Mc IG, Mc PH, Mc Davi, Mc Marks, Mc Dricka, entre muitos outros. A energia contagiante desses ícones da música promete fazer todo mundo dançar e celebrar a diversidade cultural que o carnaval representa.

A festa começa na Avenida Marquês de São Vicente e promete ser um marco no calendário do carnaval paulistano.

Serviço:

Bloco do Poderoso