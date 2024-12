Seade: 99% das escolas públicas e particulares de SP estão conectadas à internet

A Fundação Seade divulgou dados sobre o uso de tecnologias digitais nas escolas do Estado de São Paulo que oferecem ensino fundamental e médio. Os resultados mostram amplo acesso à internet: 99% das escolas são conectadas e 92% permitem que alunos acessem à rede. Apesar desses patamares expressivos de oferta, nota-se que o acesso à internet por computador para estudantes não é universal, mas se amplia conforme avança o nível de ensino, sendo quase universal nos estabelecimentos que ofertam ensino médio.

Por outro lado, a pesquisa destacou a preocupação com os impactos negativos do uso excessivo de celulares nas escolas, que são proibidos para alunos em 36% dos estabelecimentos paulistas. Além de restringir o uso de smartphones, 57% das escolas com Wi-Fi protegem seu acesso com senha ou bloqueiam o uso dos estudantes. Os dados são da pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras – TIC Educação 2023 (NIC.br; Cetic.br).

Segundo análise da Fundação Seade, com o suporte e recursos adequados, professores podem desempenhar um papel chave na integração da tecnologia ao processo educacional, promovendo um ambiente de aprendizado mais interativo e alinhado às oportunidades do mundo digital. A pesquisa mostra que 68% das escolas paulistas ofereceram capacitação para professores sobre o uso de tecnologias digitais em sala de aula, preparando-os para utilizar ferramentas de forma eficaz e promover o letramento digital.

O acesso à internet na escola traz uma série de oportunidades, seja ampliando e diversificando recursos educacionais, seja propiciando o desenvolvimento de habilidades digitais entre estudantes e professores. Mas, desde logo, supõe formação contínua do corpo docente, estímulo ao debate sobre o uso responsável das TICs e seus desafios.

Confira o estudo na íntegra clicando aqui.