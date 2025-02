Escolas estaduais vão abrir aos sábados para olimpíadas do conhecimento

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai lançar neste ano o projeto “Escolas Olímpicas” e abrir suas unidades de ensino aos sábados com o objetivo de incentivar a participação de estudantes da rede pública nas competições científicas. A expectativa da Educação é que o projeto seja implantado em até 230 escolas estaduais localizadas em mais de 150 municípios em 2025.

A proposta inicial, como explica o coordenador de olimpíadas da Educação, Roberto Serra Campos Júnior, é atender 1,5% dos estudantes com aulas preparatórias na disciplina de matemática.

“O projeto Escolas Olímpicas busca fortalecer a cultura das olimpíadas científicas no estado e proporcionar a estudantes talentosos um ambiente de aprendizado estimulante e competitivo. A expectativa é que essa iniciativa contribua para a formação de futuros talentos acadêmicos e impulsione a excelência no ensino público paulista”, diz o coordenador.

O projeto prevê a criação de turmas de 15 a 40 alunos, divididos por três grupos: Nível 1, com alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, Nível 2, com alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e Nível 3, com alunos das três séries do Ensino Médio.

As inscrições dos alunos interessados deverão ser feitas a partir da próxima segunda-feira (10), por meio de manifestação na SED (Secretaria Escolar Digital). É possível que estudantes de outras unidades de ensino frequentem as Escolas Olímpicas. O número de unidades com o projeto depende do interesse dos estudantes e das inscrições. Para que as turmas sejam abertas, é necessária a participação de ao menos 15 alunos. A expectativa é que as aulas tenham início no dia 15 de março.

Inscrições para as Escolas Olímpicas

Na SED, os estudantes devem acessar a página principal e, no menu esquerdo, encontrar as opções Gestão Escolar, depois Sistema de Olimpíadas e, em seguida, Aulas Olímpicas.

São elegíveis à participação das aulas, os estudantes medalhistas em edições anteriores de olimpíadas como a Omasp (Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo), a Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e outras olimpíadas de conhecimento. Outra possibilidade é a opção do aluno interessado nas aulas e a anuência da escola e diretoria de ensino, de acordo com o grau de dedicação do aluno aos estudos.

Todos os alunos menores de idade precisarão da aprovação dos pais para a sequência no processo. A autorização da inscrição deve ser feita por um membro da família por meio do acesso à SED pela página dos pais ou responsáveis.

A frequência dos estudantes do projeto será rigorosamente controlada. Caso um aluno falte três vezes consecutivas sem justificativa, ele será desligado do programa e sua vaga será oferecida a outro estudante.

O conteúdo das aulas será focado em matemática e suas tecnologias e as aulas serão ministradas por professores da rede que atuam nessa área. Esses profissionais receberão formação específica para a atuação nas Escolas Olímpicas. As regras para atribuição de aulas foram publicadas na edição de 5 de fevereiro do Diário Oficial do Estado.